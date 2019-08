Giorgi-Peterson, l’azzurra in cerca di conferme. Ottavi di finale del torneo Wta di Washington (Usa, cemento). Nella serata di oggi scenderanno in campo Camila Giorgi e Rebecca Peterson. L’azzurra è numero 62 al mondo, 8 posizioni avanti rispetto alla svedese. Per la Giorgi si tratta di un momento molto delicato della sua carriera. La marchigiana compirà 28 anni a dicembre e nel 2019 è rimasta a lungo ferma per infortunio. A Washington è tornata al successo dopo oltre 6 mesi. L’ultima vittoria dell’azzurra nel circuito Wta risaliva addirittura allo scorso 17 gennaio, all’Australian Open. La Giorgi al primo turno ha battuto l’americana Vickery, con il punteggio di 6-2, 7-5. La Peterson ha invece eliminato a sorpresa Sloane Stephens, testa di serie numero uno del tabellone. Giorgi e Peterson non si sono mai affrontate fino ad ora nel circuito Wta.

Giorgi-Peterson, come seguire il match in tv e streaming

Giorgi-Peterson, info diretta tv e streaming. Il torneo Wta Washington è trasmessa in esclusiva da Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre). Non solo tv, si può seguire il match tra l’azzurro e lo spagnolo anche in streaming sul sito ufficiale di Supertennis: www.supertennis.tv. Il match tra Camila Giorgi e Rebecca Peterson comincerà alle ore 19 italiane, primo match sul Grandstand. Nella capitale statunitense saranno le ore 13. Si gioca al meglio dei tre set, con possibilità di giocare il tie-break nel parziale decisivo sul 6-6. La vincente di questo match giocherà nei quarti di finale con la vincente del match tra la kazaka Diyas e l’ucraina Tsurenko.

Per il tennis italiano oggi in campo anche Lorenzo Sonego, impegnato a Kitzbuhel contro l’esperto spagnolo Fernando Verdasco.