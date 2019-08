Giorgi-Sakkari, si comincia a Cincinnati. Primo turno del torneo Wta di Cincinnati. Nel pomeriggio di oggi scenderanno in campo Camila Giorgi e Maria Sakkari. L’azzurra, numero 51 del ranking mondiale, contro la greca, numero 32 Wta. La Giorgi è reduce dal torneo di Toronto, dove è stata eliminata al primo turno da Viktoria Azarenka in due rapidi set. Stessa sorte a Toronto per la Sakkari, sconfitta nel match d’esordio dall’americana Riske. Si gioca al meglio dei tre set, con possibilità di giocare il tie-break nel set decisivo sul 6-6. La vincente di questo match affronterà nel prossimo turno la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 6 a Cincinnati. La partita tra la Giorgi e Sakkari non comincerà prima delle ore 18.30, sul campo numero 10. Su quel terreno di gioco il programma odierno verrà aperto dalla sfida tra la lettone Jelena Ostapenko e la kazaka Yulia Putintseva alle ore 17 italiane.

Giorgi-Sakkari, come seguire il match in tv e streaming

Giorgi-Sakkari, info tv e streaming. Il match tra l’azzurra e la bielorussa potrà essere seguita in diretta su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e non più visibile nel pacchetto Sky) dopo Ostapenko-Putintseva e non prima delle 18.30. Il programma odierno a Cincinnati comincerà alle ore 17 italiane. Giorgi-Sakkari potrà essere visibile anche in streaming, gratuitamente sul sito: www.supertennis.tv. Le due giocatrici si sono sfidate una sola volta sui campi del circuito Wta. Questa partita ha avuto luogo il 21 agosto 2016, sul cemento americano di New Haven. Vince la greca in due set. Per quanto riguarda il tennis italiano maschile oggi in campo a Cincinnati anche Berrettini e Sonego. Domani esordio per Fabio Fognini, testa di serie numero 10 del tabellone americano.