Giorgi-Wang, semifinale Wta New York Open: diretta tv e streaming oggi dalle ore 20.15

Stasera alle ore 20.15 (le 14.15 locali) Giorgi-Wang scenderanno in campo al Victor Kiam Stadium per la semifinale del New York Open (cemento) nel Bronx, match valido per il torneo del circuito WTA.

Giorgi-Wang, presentazione del match

L’azzurra Camila Giorgi dopo un periodo non troppo positivo, in questa settimana che precede l’ultima prova del Grande Slam (Flushing Meadows), sembra aver ritrovato la forma dei giorni migliori infilando tre vittorie importanti che le hanno permesso di raggiungere la semifinale. La marchigiana ora numero 58 del mondo, ha battuto prima la russa Margarita Gasparyan 6-3, 6-2, poi la tedesca Andrea Petkovic in tre set dopo un match molto equilibrato risolto solamente al tiebreak del terzo set (3-6, 7-5, 7-6 i parziali) e infine ieri la francese Alizè Cornet maltrattata con un 6-2, 6-1 che non ammette discussione. Dunque per la classe ’91 una buona opportunità di centrare la seconda finale dell’anno, la prima ad inizio mese sul cemento di Washington andata male con la sconfitta con un doppio 6-2 contro l’america Jessica Pegula.

Per la cinese Qiang Wang, numero 18 del ranking WTA e numero 1 del tabellone, il torneo americano è cominciato diretta dal secondo turno con la vittoria agevole contro la francese Fiona Ferro per 6-1, 6-4, ai quarti invece vittoria in tre set dopo un inizio disastroso, contro la russa Anna Blinkova per 0-6, 6-1, 6-4. Per la tennista asiatica in questo 2019 i migliori risultati sono stati i quarti di finale a Miami e Stoccarda e quindi anche per le sarà una bella occasione di conquistare una finale del circuito che le manca dal novembre 2018 quando sul cemento di Zhuhai (Cina) perse in due set contro l’australiana Ashleigh Barty.

Sono due i precedenti (giocati nel 2017) tra la cinese e l’italiana, vinti ambedue da quest’ultima: il primo sulla terra rossa di Praga per 4-6, 6-3, 6-2, il secondo sul cemento di Shenzen con un netto 6-0, 6-2.

Nel sorteggio svoltosi ieri per Flushing Meadows, sorteggio non proprio fortunato per la Giorgi che debutterà contro la greca Maria Sakkari, mentre la Wang, testa di serie numero 18 incontrerà una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

Giorgi-Wang diretta tv e streaming

La semifinale del New York Open tra Giorgi-Wang (inizio ore 20.15) sarà visibile sul canale SuperTennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi vuole ci sarà la possibilità anche di seguire il match in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.