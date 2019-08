Kyrgios-Sonego 7-5, 6-4 (Video Highlights): l’azzurro perde in due set e saluta Cincinnati al 1° turno

L’azzurro Lorenzo Sonego è stato sconfitto al 1° turno del torneo di Cincinnati da Nick Kyrgios con il risultato di 7-5, 6-4 in un match comunque divertente dove sul 5-5 del primo set il torinese ha commesso un doppio fallo che ha regalato il primo break all’australiano, che è poi andata 4-2 nel secondo con una spettacolare volee di rovescio e ha portato a casa il match senza subire break. Ora al secondo turno giocherà contro il russo Khachanov.

I punti più belli del match

Questa notte alle ore 1 (in Italia, alle 19 in Ohio) si giocherà sul Grandstand Kyrgios-Sonego, match di primo turno del Masters 1000 di Cincinnati (cemento), denominato “Western & Southern Open”. Primo match tra i due giocatori che fino ad ora non si sono mai incontrati.

Kyrgios-Sonego, presentazione del match

Una gara molto intrigante tra l’azzurro e il sempre imprevedibile australiano con quest’ultimo sempre in prima linea con i suoi modi molto particolari di stare in campo che è riuscito a vincere il torneo Atp di Washington all’inizio del mese sconfiggendo con un doppio tiebreak il russo Medvedev, ma perdendo subito dopo al primo turno al Masters 1000 di Montreal la scorsa settimana mostrando la solita incostanza che lo contraddistingue.

In questo 2019 oltre al torneo americano, è riuscito a vincere a marzo anche ad Acapulco (sempre sul cemento) con la vittoria in finale sul tedesco Zverev in due set. Attualmente Kyrgios è numero 27 del ranking mondiale ma il suo talento certamente meriterebbe una classifica migliore, il suo problema purtroppo sono i suoi atteggiamenti che di certo non lo aiutano nonostante abbia 24 anni e una certa esperienza nel circuito.

Dal canto suo Sonego (numero 47 Atp) in questa stagione ha mostrato grandi miglioramenti, considerando che aveva chiuso l’anno precedente al numero 107 guadagnando così sessanta posizioni; alla fine di giugno sull’erba turca di Antalya è riuscito a vincere anche il suo primo torneo del circuito grazie alla vittoria in finale sul serbo Kecmanovic in tre set, ultimamente l’azzurro sulla terra rossa austriaca di Kitzbuhel ha raggiunto la semifinale persa solamente dal tennista di casa Thiem, poi vincitore del torneo. Il tennista torinese riesce ad adattarsi bene su qualsiasi superficie e se continuerà ad allenarsi duramente sicuramente potrà ancora migliorare.

Kyrgios-Sonego, dove vedere il match in tv e streaming

Il match della sessione serale Kyrgios-Sonego valevole per il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, sarà visibile in diretta alle ore 1 (le 19 in Ohio) di questa notte su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, 182 o 312 del digitale terrestre) che seguirà in diretta e in esclusiva tutto il torneo insieme a Sky Sport Arena (canale 204).

La telecronaca dell’incontro sarà a cura di Paolo Ciarravano con il commento tecnico dell’ex tennista Stefano Pescosolido.

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.