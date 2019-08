LIVE Wta Toronto 2019, Karolína Plíšková-Bianca Andreescu diretta del match a partire dalle ore 20:30

Entra nel vivo il torneo femminile dei Masters 1000 canadesi che, quest’ anno, si disputa sul cemento di Toronto. La Coppa Rogers è giunta ai quarti di finale, con ancora in lizza, per la vittoria finale. Tra queste, la tennista ceca Karolína Plíšková, numero 3 del ranking mondiale, e terza testa di serie per questo torneo. La tennista se la vedrà, alle 20:30 ore italiane, contro la giovane Bianca Andreescu, padrona di casa, appena diciannovenne, ormai in piena rampa di lancio nel circuito dei grandi.



Karolína Plíšková-Bianca Andreescu: la presentazione del match

Le due tenniste arrivano a questo quarto di finale dopo aver superato, in due match abbastanza combattuti, le rispettive avversarie degli ottavi. Si è imposta bene la Plíšková, che ha superato, in due soli set, l’ estone Kontaveit (6-3, 7-5). Per la Andreescu la quale, tra l’ altro, ha dovuto disputare più match rispetto alla diretta avversaria, si è avuto invece un ottavo più complicato, in cui la canadese ha avuto ragione di Kiki Bertens (testa di serie numero 5), solo al terzo set (6-1, 6-7, 6-4). L’ Andreescu ha comunque dimostrato di poter tenere testa a chiunque, e punterà a mettere in difficoltà anche la più esperta avversaria. Tra le due si tratta del primo precedente in carriera, con la partita che non presenta un netto favorito.



Karolina Pliskovà-Bianca Andreescu: dove seguire il match in streaming:

Potrete seguire il match, alle ore 20:30, sul canale tematico Supertennis (64 digitale terrestre). Inoltre, Supernews vi offrirà la diretta testuale del match, a partire dalle 20:30, restate in nostra compagnia, per ricevere ogni aggiornamento sulla partita.