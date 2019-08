Sonego-Thiem, sfida impossibile per l’azzurro? Semifinale del torneo Atp Kitzbuhel (terra rossa, Austria). Nella giornata di venerdì 2 agosto scenderanno in campo Lorenzo Sonego e l’austriaco Dominic Thiem. L’azzurro, numero 56 delle classifiche mondiali, contro l’austriaco, numero 4 Atp e testa di serie numero 1 a Kitzbuhel. Il tennista piemontese sta giocando un torneo straordinario. Sonego ha battuto nell’ordine l’argentino Delbonis, gli spagnoli Carballes e, sopratutto, Fernando Verdasco. Tante ore in campo per l’azzurro, che conferma i suoi progressi, fatti già intravedere nel 2019. Più agevole il cammino di Thiem, che ha eliminato il connazionale Ofner e lo spagnolo Andujar. L’austriaco ha vinto entrambi i match in 2 set. Si gioca al meglio dei tre set, con possibilità di tie-break sul 6-6 nel parziale decisivo. Il vincente di questo incontro affronterà in finale il vincente della sfida tra il norvegese Ruud e lo spagnolo Ramos.

Sonego-Thiem, come seguire il match in tv e streaming

Sonego-Thiem, info tv e streaming. Inizialmente non era prevista nessuna diretta televisiva, né streaming, per la semifinale dell’Atp Kitzbuhel. Ma nelle ultime ore c’è stato l’interessamento di Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre), che trasmetterà l’incontro in diretta tra l’azzurro e l’austriaco che è un inedito, i due infatti non si sono mai affrontati fino ad ora nel circuito Atp. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming, sul sito ufficiale di Supertennis: www.supertennis.tv. Il programma odierno sulla terra rossa austriaca di Kitzbuhel comincerà alle ore 13.30 con Ruud-Ramos, a seguire il match tra Sonego e Thiem.