Streaming Camila Giorgi-Maria Sakkari, US Open 2019, diretta su Dazn, orario e dove vedere il match

Si scaldano gli US Open 2019, con Camila Giorgi pronta a scendere in campo contro Maria Sakkari, in quello che si preannuncia un vero e proprio match clou del primo turno, per quel che riguarda l’ ultimo torneo del Grande Slam.

Camila Giorgi-Maria Sakkari, presentazione del match:

Sorta di remake dell’ incontro di Cincinnati dello scorso 12 agosto, torneo nel quale la tennista greca, testa di seri numero 30 degli US, si è imposta in maniera abbastanza netta nell’ arco di due soli set (6-3; 6-0). Ci sarà dunque, presumibilmente, voglia di rivalsa per la tennista pesarese che, dopo aver raggiunto un’ ottima finale. poi persa contro la Linette nell’ Open di New York, prova ora ad imporsi anche sul cemento dello slam, nonostante il sorteggio non si sia dimostrato dei più benevoli, dato che al terzo turno, dovesse avanzare nel torneo, la Giorgi potrebbe trovarsi di fronte alla numero uno del ranking, Ashleigh Barty.

Streaming Camila Giorgi-Maria Sakkari, diretta su Dazn e orario del match



Il match del primo turno tra Camilla Giorgi e Maria Sakkari è previsto per oggi sul campo 12, e sarà trasmesso in streaming da Dazn, con un orario variabile a seconda dello svolgersi degli altri match di giornata. Il match dovrebbe comunque avere inizio alle ore 22:00 circa, e sarà trasmesso, oltre che dalla piattaforma Dazn, anche da Eurosport. Entrambi i provider sono fruibili su diversi devices (smarthone, PC, Smart Tv e tablet) e, per ciò che concerne Dazn, sarà disponibile previa sottoscrizione di un abbonamento mensile da 9,99 euro.