Streaming Rafa Nadal-Guido Pella, ATP Masters 1000 Canada: orario e dove vedere il match oggi 8 agosto

Entra nel vivo la Coppa Rogers, il torneo Masters 1000 del Canada, che si sta disputando sul cemento di Toronto. Nel torneo maschile, non sono di certo mancate le sorprese: fra tutte , le esclusioni di Stefanos Tsitsipas e David Goffin. Il belga è caduto, nel corso dei trentaduesimi, sotto i colpi di Guido Pella che si è qualificato agli ottavi di finale, dove se la dovrà vedere con Rafael Nadal.

Rafa Nadal-Guido Pella: la presentazione del match

Il numero due del ranking ATP, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, ha eliminato nei sedicesimi, non senza qualche difficoltà, l’ inglese Daniel Evans, avversario meno quotato, numero 53 del ranking.

Dal canto suo, come riferito in precedenza, Pella ha regalato una sorpresa in questo torneo eliminando David Goffin, testa di serie numero 15 della manifestazione, al primo turno del torneo. Dopo aver suoerato il moldavo Albot (3-6; 6-2; 6-7), Pella si è regalato la sfida contro Nadal, detentore degli Open canadesi.

Pella e Nadal si sono incontrati, quest’ anno, il 29 aprile, in occasione del torneo di Montecarlo: in quell’ occasione, fu lo spagnolo a trionfare in due set, non senza qualche patema d’ animo, essendo riuscito a vincere il primo solo al tie break.



Rafa Nadal-Guido Pella: streaming e orario del match

Il match tra Rafael Nadal e Guido Pella è previsto per le 00:30 ore italiane, e sarà visibile su Sky oppure, online, su SkyGo