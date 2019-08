Da oggi fino a sabato 24 agosto si giocherà sul cemento americano di Winston Salem (Carolina del Nord, montrepremi 727.578 euro) il torneo Atp 250 che vedrà il tabellone principale composto da 48 giocatori con le prime sedici teste di serie che entreranno in gioco dal secondo turno (sedicesimi di finale) grazie al bye.

Atp Winston Salem, presentazione del tabellone

Nella parte alta del seeding la testa di serie numero 1 sarà il francese Paire che esordirà contro il vincente tra Gunneswaran-Stebe, mentre l’altro potenziale favorito, il portoghese Sousa se la vedrà contro chi avrà la meglio tra Kudla-Haase; in questa porzione di tabellone stazionano due tennisti azzurri, ovvero Sonego (testa di serie numero 7) che comincerà il suo percorso contro Hoang o un qualificato, per poi incontrare teoricamente Carreno Busta agli ottavi; dunque un cammino non impossibile per il piemontese. Invece Cecchinato che viene purtroppo da dieci eliminazioni consecutive al primo turno cercherà di sfatare questo tabù contro Bublik, se dovesse andare bene, ad aspettarlo ci sarà Millman (numero 14 del tabellone).

Nella parte bassa il numero 2 Shapovalov attende Sandgren o il redivivo Murray entrato in tabellone grazie ad una wild card; l’esordio questa settimana nel torneo di Cincinnati è stato negativo in quanto il britannico ha perso al primo turno con Gasquet ma era da gennaio che non giocava un match di singolare; la testa serie numero 3 Hurckacz esordirà contro il vincente del match Lee-Laaksonen. Anche qui due azzurri presenti: Fabbiano che cercherà di confermare quanto di buono fatto in questo 2019, per il pugliese ci sarà il pericoloso Rublev che giovedì è riuscito a sconfiggere Federer in due set a Cincinnati, eventualmente al secondo turno lo aspetterebbe Ramos-Vinolas; mentre per Seppi l’avversario si chiama Berdych anch’esso entrato nel seeding tramite wild card, e poi semmai al secondo turno Krajinovic.

Parte bassa sulla carta più pericolosa con alcuni outsiders che potrebbero fare bene come Querrey (qualificato- Carballes Baena), Tiafoe (qualificato-Chardy) e Kecmanovic (Monteiro-Popyrin).

Nella scorsa stagione il torneo è stato vinto da Medvedev (assente quest’anno) che in finale ha sconfitto il tennista di casa Johnson con un doppio 6-4.

Atp Winston Salem, il tabellone completo

(1) Paire vs bye

Gunneswaran vs Stebe

Weintraub vs Q

(15) Humbert vs bye

(11) Carreno Busta vs bye

Copil vs Klizan

Hoang vs Q

(7) Sonego vs bye

(4) J.Sousa vs bye

Kudla vs Haase

Cecchinato vs Bublik

(14) Millman vs bye

(12) Ruud vs bye

Harris vs Munar

Johnson vs Moutet

(5) Evans vs bye

(8) Krajinovic vs bye

(WC) Berdych vs Seppi

Q vs Chardy

(10) Tiafoe vs bye

(16) Lopez vs bye

Andujar vs Jarry

Lee vs Laaksonen

(3) Hurkacz vs bye

(6) Querrey vs bye

Q vs Carballes Baena

Fabbiano vs Rublev

(9) Ramos-Vinolas vs bye

(13) Kecmanovic vs bye

Monteiro vs Popyrin

Sandgren vs (WC) Murray

(2) Shapovalov vs bye