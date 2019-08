Tennis, tabellone Masters 1000 Cincinnati: presenti i Big Three, al via anche quattro azzurri

Sul cemento americano di Cincinnati (Ohio) si disputerà il settimo Masters 1000 stagionale (montepremi $6,735,690 ) che vedrà al via i Big Three, ovvero Djokovic, Nadal e Federer e il ritorno al singolare del britannico Andy Murray a sette mesi dall’annuncio del suo ritiro dal tennis giocato. Folta anche la pattuglia azzurra dove ci saranno Fognini, Berrettini, Sonego e Cecchinato.

Masters 1000 Cincinnati, la presentazione del tabellone

Saranno cinquantasei i giocatori presenti nel tabellone principale di cui sette qualificati e quattro wild card, mentre le prime otto teste di serie grazie al bye cominceranno il loro percorso dal secondo turno (sedicesimi di finale). Questi i magnifici otto:

1) Djokovic

2) Nadal

3) Federer

4) Thiem

5) Tsitsipas

6) Nishikori

7) Zverev

8) Khachanov

Nella parte alta la testa di serie numero uno Djokovic, aspetterà il vincente del match tra Querrey-Herbert, mentre Federer uno tra Berrettini-Londero (wild card) con l’azzurro che tornerà a giocare dopo l’infortunio alla caviglia. Dunque se i pronostici fossero rispettati in semifinale potrebbe esserci la rivincita della finale di Wimbledon dello scorso 15 luglio, una delle più spettacolari della storia del torneo. In questa porzione di seeding attenzione ai russi Khachanov e Medvedev che in quest’ultimo periodo stanno giocando molto bene e stasera (alle 21 ora italiana) giocheranno il derby fratricida valevole per la semifinale di Montreal. Khachanov comincerà il suo torneo contro chi avrà la meglio tra Sonego-Kyrgios, match molto interessante da seguire, mentre per Medvedev (numero nove e dunque in campo subito) sorteggio duro visto che sfiderà il britannico Edmund.

Curiosità anche per l’incontro tra Wawrinka-Dimitrov che questa settimana si sono già incontrati sempre al primo turno sul cemento di Montreal con vittoria dello svizzero con un doppio 6-4. Nella parte alta anche un altro azzurro, ovvero Fognini (numero 10 del seeding) che dovrà vedersela con Shapovalov tennista poco costante ma quando in giornata molto pericoloso.

Nella parte bassa, un pò più abbordabile rispetto a quella alta, il numero due Nadal affronterà il vincente del match tra Garin-Mannarino, mentre Thiem (numero quattro) esordirà contro il vincente Murray-Gasquet che tra tutti gli incontri di primo turno è quello più intrigante anche per vedere come tornerà in campo il britannico che negli ultimi mesi ha giocato solamente il doppio. Bisognerà capire per l’ennesima settimana cosa vorrà fare da grande Zverev (numero sette), visto che in questi ultimi mesi non riesce più a vincere nessun torneo e perde anche match anche abbordabili, qui a Cincinnati il suo esordio si profila molto complicato visto che il Next Gen Auger-Aliassime incontrerà un qualificato e potrebbe essere proprio lui l’avversario del tedesco. Da segnalare due incontri sulla carta molto incerti quali Tiafoe-Monfils e Coric-Opelka. Un solo azzurro nella parte bassa del tabellone, ovvero Cecchinato reduce da otto eliminazioni consecutive al primo turno, il sorteggio con lui è stato poco benevolo visto che dovrà affrontare il talentuoso De Minaur.

Masters 1000 Cincinnati, i teorici ottavi di finale

[1] Djokovic vs [13] Isner

[10] Fognini vs [8] Khachanov

[3] Federer vs [15] Basilashvili

[9] Medvedev vs [5] Tsitsipas

[7] Zverev vs [11] Bautista Augut

[14] Cilic vs [4] Thiem

[6] Nishikori vs [12] Coric

[16] Goffin vs [2] Nadal

Masters 1000 Cincinnati, tabellone completo

PARTE ALTA

(1) Djokovic vs bye

(WC) Querrey vs Herbert

Q vs Simon

(13) Isner vs Lajovic

(10) Fognini vs Shapovalov

Q vs Pouille

Kyrgios vs Sonego

(8) Khachanov vs bye

(3) Federer vs bye

Berrettini vs (WC) Londero

Dimitrov vs Wawrinka

Q vs (15) Basilashvili

(9) Medvedev vs Edmund

Verdasco vs Paire

Q vs Struff

(5) Tsitsipas vs bye

PARTE BASSA

(7) A.Zverev vs bye

Q vs Auger-Aliassime

Monfils vs Tiafoe

(11) Bautista-Agut vs Hurkacz

(14) Cilic vs Albot

Djere vs Schwartzman

(WC) Murray vs Gasquet

(4) Thiem vs bye

(6) Nishikori vs bye

Thompson vs Q

Cecchinato vs de Minaur

(WC) Opelka vs (12) Coric

(16) Goffin vs Fritz

Pella vs Q

Garin vs Mannarino

(2) Nadal vs bye