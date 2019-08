Tennis, tabellone Masters 1000 Montreal: Nadal il favorito numero 1, al via Fognini, Berrettini e Cecchinato

Da oggi fino a domenica sul cemento canadese di Montreal (montepremi complessivo di 5.138.820 euro) è in programma il sesto Masters 1000 stagionale che vedrà ai nastri di partenza 56 giocatori di cui 7 qualificati e 4 wild card; ricordiamo che le prime otto teste di serie salteranno il primo turno grazie al bye ed entreranno in gioco dal secondo (sedicesimi di finale).

Masters 1000 Montreal, presentazione del tabellone

Questi i magnifici otto che sono già qualificati per il turno successivo:

1) Nadal

2) Thiem

3) Zverev

4) Tsitsipas

5) Nishikori

6) Khachanov

7) Fognini

8) Medvedev

Nella parte alta del seeding lo spagnolo Nadal testa di serie numero 1 e logico favorito del torneo esordirà contro il vincente tra De Minaur e il qualificato Evans; più duro il sorteggio del greco Tsitsipas che avrà l’arduo compito di incontrare uno tra Raonic o Fritz con quest’ultimo fresco finalista del torne di Los Cabos sconfitto dall’argentino Schwartzman. In questa porzione di tabellone attenzione anche al giapponese Nishikori sempre molto solido sul veloce e che aspetterà con chi avrà la meglio tra Paire-Gasquet derby francese interessante. Nella parte alta troviamo anche due azzurri, ovvero Fognini e Cecchinato: il primo farà il suo esordio contro il vincente tra Schnur e Paul e se dovesse andare avanti nel torneo potrebbe incrociare prima Coric agli ottavi e poi Nadal nei quarti, mentre il secondo in crisi di risultati dall’inizio di stagione avrà come avversario proprio Schwartzman che è in ottima forma dopo la vittoria del torneo californiano.

Nella parte bassa l’austriaco Thiem vincitore del torneo su terra battuta di Kitzbuhel, comincerà la sua avventura canadese contro Herbert o Shapovalov, invece il tedesco Zverev che dopo aver abbandonato il suo ex coach Ivan Lendl dopo nemmeno un anno, cercherà in questi ultimi tre mesi di salvare un 2019 molto negativo e cercherà di farlo nel match contro il vincente di Fucsovics-Norrie, dunque un’impresa non impossibile.

Ci sono parecchi outsiders in questa parte di seeding a cominciare da Raonic e Isner che sul cemento sono giocatori difficili da battere, senza dimenticare i russi Medvedev e Khachanov. Ovviamente una menzione a parte merita l’australiano Kyrgios (vincitore ieri del torneo di Washington) sempre capace di tutto nel bene o nel male che esordirà contro Edmund in un match molto interessante. L’unico italiano presente nella parte bassa è Berrettini che inizierà dal primo turno contro un avversario ostico come Feliciano Lopez proveniente dalle qualificazioni: se il romano facesse il suo dovere nel secondo turno potrebbe vedersela contro Cilic, che si trova in un periodo non troppo brillante. Molto intrigante l’incontro di primo turno tra Wawrinka-Dimitrov.

Masters 1000 Montreal, i teorici ottavi di finale

[1] R. Nadal vs [15] D. Goffin

[11] B. Coric vs [7] F. Fognini

[4] S. Tsitsipas vs [16] G. Monfils

[10] R. Bautista Agut vs [5] K. Nishikori

[6] K. Khachanov vs [17] Raonic (nel tabellone al posto di Anderson infortunato)

[13] N. Basilashvili vs [3] A. Zverev

[8] D. Medvedev vs [12] J. Isner

[14] M. Cilic vs [2] D. Thiem

Masters 1000 Montreal, il calendario di gioco

Lunedì 5: primo turno

Martedì 6: primo e secondo turno

Mercoledì 7: secondo turno

Giovedì 8: ottavi di finale

Venerdì 9: quarti di finale

Sabato 10: semifinali (ore 18 e ore 24)

Domenica 11: finale (ore 19.30)

Masters 1000 Montreal, il tabellone completo

(1) Nadal – bye

(Q) Evans – De Minaur

Albot – Simon

Pella – (15) Goffin

(11) Coric – (Q) Gojowczyk

Kukushkin – Mannarino

(Q) Paul – Schnur

(7) Fognini – bye

(4) Tsitsipas – bye

Hurkacz – Fritz

(Q) Ivashka – (Q) Kwon

Polansky – (16) Monfils

(10) Bautista Agut – (Q) Tomic

Schwartzman – Cecchinato

Paire – Gasquet

(5) Nishikori – bye

(6) Khachanov – bye

Wawrinka – Dimitrov

Auger-Aliassime – Pospisil

Pouille – (17) Raonic (nel tabellone al posto di Anderson infortunato)

(13) Basilashvili – Lajovic

Struff – Tsonga

Fucsovics – Norrie

(3) Zverev – bye

(8) Medvedev – bye

Kyrgios – Edmund

Djere – Garin

Thompson – (12) Isner

(14) Cilic – (Q) Klahn

Berrettini – (Q) Feliciano Lopez

Herbert – Shapovalov

(2) Thiem – bye