Cilic-Nadal, vincere per sognare. Ottavi di finale del singolare maschile dell’Us Open 2019. Nella notte tra il 2 e il 3 settembre si affrontano il croato Marin Cilic e lo spagnolo Rafael Nadal, rispettivamente testa di serie numero 22 e 2 del tabellone newyorchese. Il match sarà visibile su Dazn. Ci si gioca l’accesso ai quarti di finale e forse qualcosa in più. Ieri infatti c’è stato il ritiro di Novak Djokovic, numero 1 del mondo. Il serbo ha dovuto dare forfait contro Stan Wawrinka, riaprendo i giochi per la vittoria finale. Klizan, Stebe e Isner sono state le vittime di Cilic fino ad ora. Il gigante croato ha lasciato per strada 2 set. Percorso netto invece per Nadal, che ha sempre vinto senza perdere alcun parziale. Lo spagnolo ha giocato un match in meno, perché al secondo turno Kokkinakis non è neanche sceso in campo.

Cilic-Nadal, i precedenti. Quello all’Us Open 2019 sarà il decimo confronto diretto tra i due giocatori. Nadal conduce la serie per 6-3. L’ultimo match è stato vinto da Cilic, lo scorso 26 giugno sull’erba. Sono 7 in tutto gli scontri avvenuto sul cemento e anche qui è in vantaggio Nadal: 5-2. L’ultima vittoria dello spagnolo su questa superficie risale all‘agosto 2018, successo in tre set a Toronto. Nello stesso anno c’è stata l’ultima vittoria su cemento di Cilic nei confronti di Nadal, avvenuta all’Australian Open per ritiro dello spagnolo all’inizio del quinto set.

Cilic-Nadal, come seguire il match in tv e streaming

Cilic-Nadal, info streaming e tv. Il match, valido per gli ottavi di finale dell’Us Open 2019, potrà essere seguito su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky). Dal 14 agosto è possibile seguire Eurosport anche sulla piattaforma Dazn. Sempre per quanto riguarda lo streaming è possibile seguire l’incontro tra Cilic e Nadal con Sky Go, il servizio gratuito per gli abbonati Sky e fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.

Cilic-Nadal comincerà quando in Italia sarà l’1 di notte del 3 settembre. Il match inaugurerà il programma serale odierno dell’Us Open. Per quanto riguarda gli italiani c’è ancora in gara Matteo Berrettini, che se la vedrà con il russo Rublev. L’azzurro non scenderà in campo prima delle 18.30 italiane, le 12.30 di New York.