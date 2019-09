Nadal-Schwartzman, derby latino per la semifinale. Quarti di finale dell’Us Open 2019. Nella notte tra il 4 e il 5 settembre scenderanno in campo lo spagnolo Rafael Nadal e l’argentino Diego Schwartzman. Rispettivamente numero 2 e numero 21 al mondo i due si giocano un posto in semifinale. Il match sarà visibile su Dazn. Il vincente di questo match giocherà contro il vincente del quarto di finale tra l’italiano Matteo Berrettini e il francese Gael Monfils. Nella parte alta del tabellone si è già delineata la semifinale che vedrà in campo il russo Daniil Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov, quest’ultimo vincitore su Roger Federer. Nel corso del torneo Nadal ha lasciato un solo set per strada, contro Cilic. Stesso percorso per Schwartzman, che ha perso un parziale negli ottavi contro Zverev.

Nadal-Schwartzman, i precedenti. Sono in tutto 7 gli incontri giocati fino ad ora dallo spagnolo e dell’argentino. Nadal domina il confronto per 7-0. In 3 occasioni i due si sono sfidati sul veloce ed ha sempre vinto il maiorchino. L’argentino ha ottenuto soltanto due set negli incontri con Nadal, una vera e propria maledizione per lui. L’ultimo testa a testa risale allo scorso 12 marzo, ad Indian Wells, netta vittoria di Nadal con il punteggio di 6-3, 6-1. Insomma un match dal pronostico scontato, almeno alla vigilia.

Nadal-Schwartzman, come seguire il match in tv e streaming

Nadal-Schwartzman, info tv e streaming. Il match, valido per i quarti di finale dell’Us Open 2019, potrà essere seguito su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky). Dal 14 agosto è possibile seguire Eurosport anche sulla piattaforma Dazn. E’ possibile usufruire di un mese gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Sempre per quanto riguarda lo streaming è possibile seguire l’incontro tra Cilic e Nadal con Sky Go, il servizio gratuito per gli abbonati Sky e fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.

Nadal-Schwartzman è in programma nella notte tra oggi e domani, si giocherà dopo il match femminile tra la Andreescu e la Mertens. Questa partita comincerà all’1, ora italiana. Intorno alle 19.30 scenderà in campo Matteo Berrettini, opposto a Gael Monfils. L’azzurro contro il francese cercherà di regalare un’altra bella pagina di storia al tennis italiano.