Tabellone Atp Metz: Goffin il favorito del torneo, presente l’italiano Sonego

Da oggi fino a domenica 22 si gioca sul cemento di Metz il torneo Atp 250 (montepremi 524.340 euro,) che vede al via 28 giocatori con le prime quattro teste di serie esentate dal primo turno, e cominceranno il loro percorso dal secondo (ottavi di finale) grazie al bye.

Atp Metz, presentazione del tabellone

La testa di serie numero uno e favorito del torneo, ovvero Goffin se la vedrà all’esordio contro il vincente del match Carreno Busta e un qualificato, mentre nei quarti possibile incrocio complicato contro Simon che ricordiamo nella scorsa stagione vinse il torneo sconfiggendo in finale Bachinger (7-6, 6-1); nella stessa porzione di tabellone il numero tre Paire potrebbe avere nel secondo turno il connazionale Gasquet che giocherà contro un qualificato; nella parte bassa del tabellone il numero due Basilashvili se la vedrà contro Humbert o un qualificato, mentre la quarta teste di serie ovvero Pouille contro l’azzurro Sonego (unico italiano presente) o sempre un qualificato. Tra i match più interessanti di primo turno troviamo Gojowczyk-Krajinovic e Struff-Herbert. Presente anche Tsonga che giocherà il suo incontro di primo turno contro Andujar.

Atp Metz, tabellone completo

(1) Goffin vs bye

Q vs Carreno Busta

Bedene vs (WC) Roumane

Copil vs (7) Simon

(3) Paire vs bye

Q vs Gasquet

(WC) Hoang vs Stebe

(WC) Barrere vs (6) Hurkacz

(5) Verdasco vs (PR) Darcis

Gojowczyk vs Krajinovic

Sonego vs Q

Bye vs (4) Pouille

(8) Struff vs Herbert

Andujar vs Tsonga

Humbert vs Q

Bye vs (2) Basilashvili