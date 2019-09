Tabellone Atp San Pietroburgo: Medvedev prima testa di serie, al via Berrettini e altri quattro azzurri

Da oggi fino a domenica 22 settembre sul cemento di San Pietroburgo si terrà il torneo Atp 250 con al via 28 giocatori per un montepremi complessivo di 1.065.534 euro. Le prime quattro teste di serie salteranno il primo turno grazie al bye ed entreranno in gioco dal secondo turno (ottavi di finale).

Atp San Pietroburgo, presentazione del tabellone

La testa di serie numero uno è Medvedev fresco finalista degli US Open dove è stato sconfitto solamente da Nadal, il russo esordirà contro il vincente tra Donskoy-Berdych, nei possibili quarti possibile derby contro Rublev. Sempre nella parte alta è presente l’azzurro Berrettini (numero 3), che dopo la semifinale a Flushing Meadows vuole stupire ancora e comincerà il suo percorso contro Carballes Baena o Klizan, mentre Mannarino potrebbe essere il suo avversario teorico dei quarti.

Un altro russo, ovvero Khachanov, è il numero due del seeding (parte bassa del tabellone) e il suo sfidante sarà uno tra Sousa-Kovalik; mentre il numero quattro Coric aspetta chi avrà la meglio Fucsovics e un qualificato.

Oltre a Berrettini, sono quattro azzurri gli al via: Travaglia (contro Mannarino), Caruso e Fabbiano che si sfideranno nel derby fratricida e infine il giovane Sinner che entrato in tabellone grazie a una wild card (Kukushkin). La scorsa stagione il torneo russo è stato vinto da Thiem (assente in questa edizione) che in finale ha sconfitto Klizan per 6-3, 6-1.

Atp San Pietroburgo, tabellone completo

(1) Medvedev vs bye

(WC) Donskoy vs (PR) Berdych

(WC) Sela vs Berankis

(5) Rublev vs Q

(3) Berrettini vs bye

Carballes Baena vs Klizan

Q vs Q

(7) Mannarino vs Travaglia

(8) Ruud vs Bublik

Caruso vs Fabbiano

Q vs Fucsovics

(4) Coric vs bye

(6) Kukushkin vs (WC) Sinner

(PR) Tipsarevic vs (Q)

Sousa vs (PR) Kovalik

(2) Khachanov vs bye