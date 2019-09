Tennis, ranking Atp: Berrettini sale al numero 13, Medvedev al 4, Nadal si avvicina a Djokovic

Terminati gli US Open con la vittoria in cinque set di Rafa Nadal su Daniil Medvedev, questa mattina è uscito il nuovo ranking Atp che dopo ogni torneo dello Slam vede sempre parecchi cambiamenti significativi.

Il maiorchino con la vittoria sul cemento newjorchese, non solo ha blindato il suo secondo posto nella classifica mondiale, ma si è avvicinato sensibilmente al numero uno del ranking, ovvero Novak Djokovic, uscito a Flushing Meadows ai quarti di finale per mano di Grigor Dimitrov; ora i punti di differenza tra i due sono solo 640 e fino alla fine della stagione sicuramente ci sarà grande battaglia. Proprio il bulgaro Dimitrov ha fatto un grandissimo passo in avanti grazie alla semifinale conquistata, ora il classe ’91 è numero 25, una posizione più consona in virtù del suo tennis, che in questo 2019 però si è visto poco.

Non si può non menzionare il nostro Matteo Berrettini che come il bulgaro è arrivato in semifinale, (prima volta per lui in uno Slam) ed ora si è attestato al numero 13, posto meritatissimo dopo una stagione fin qui giocata alla grande; se il tennista romano continuasse così potrebbe addirittura diventare il numero uno italiano nelle prossime settimane visto che Fabio Fognini numero 11, ha solamente 230 punti di vantaggio. Il tennista dell’estate Daniil Medvedev che ieri ha fatto sudare le proverbiali sette camicie a Nadal, è diventato numero 4, scalzando Dominic Thiem; sale anche Stanislav Wawrinka al numero 19, mentre John Isner e Marin Cilic scendono rispettivamente al numero 20 e 28.

Per quanto riguarda gli azzurri nella Top 100, al terzo posto si conferma Lorenzo Sonego (numero 52), dopo di lui troviamo Marco Cecchinato (66), Andreas Seppi (77), Stefano Travaglia (80) e Thomas Fabbiano (87).

Questa settimana il circuito Atp farà una pausa, visto che nel fine settimana si giocheranno gli incontri di Coppa Davis Gruppo I e II, appuntamento per lunedì prossimo quando inizieranno i tornei indoor sul cemento di Marsiglia e San Pietroburgo.

Ranking Atp, la Top 10

1) Novak Djokovic 9865

2) Rafael Nadal 9225

3) Roger Federer 7130

4) Daniil Medvedev 5235

5) Dominic Thiem 4575

6) Alexander Zverev 4095

7) Stefanos Tsitsipas 3420

8) Kei Nishikori 3375

9) Karen Khachanov 2810

10) Roberto Bautista Agut 2575

Ranking Atp, gli azzurri nei primi 100

11) Fabio Fognini 2475

13) Matteo Berrettini 2245

52) Lorenzo Sonego 1013

66) Marco Cecchinato 880

77) Andreas Seppi 725

80) Stefano Travaglia 666

87) Thomas Fabbiano 632