Kremlin Cup singolo femminile

Da sabato 12 a Domenica 20 ottobre ha inizia la Kremlin Cup a Mosca dove nelle gare di singolo femminili si scontrano il 12: Anhelina Kalinina vs Valentina Ivachnenko, Kaia Kanepi vs Vlada Koval, Tereza Martincovà vs Vol’ha Havarcova, Darija Jurak vs Jana Fett, Anastasia Gasanova vs Kirsten Flipkens, Ljudmilla Samsonova vs Vitalija D’jačenko, Varvara Gračëva vs Başak Eraydln, Oksana Selekhmeteva vs Polina Kudermetova, Varvara Flink vs Bethanie Mattek-Sands, Sofya Lansere vs Olga Danilović, Jaqueline Cristian vs Gabriela Dabrowski, Anastasia Zakharova vs Nadežda Kičenok, le italiane Giulia Gatto-Monticone vs Jasmine Paolini, Ana Bogdan vs Jana Čepelová, Valentini Grammatikopoulou vs Elica Kostova. A parte la Kalinina,

la Samsonova, la Gračëva, Čepelova

che vincono in 3 match, la Kanepi,

la Martincová, la Fett, la Flipkens,

la Somasova, la Šinikova, la Flink

la Kudermetova, la Danilović,

la Drabowski, la Zakharova,

la Monticone, la Grammatikopoulou vincono facilmente in 2.

Il 13: Flipkens batte Samsonova Martincovà batte Fett

Kanepi batte Kalinina

Gračëva batte Kudermetova

Šinicova batte Danilović

Čepelova batte Zakharova

Monticone batte Grammatikopoulou, e Dabrowski batte Flink.

Il 14 : Sevastova batte Sasnovič

Kanepi batte Martincova

Čepelová batte Šinikova

Flipkens batte Dabrowski

Monticone viene sconfitta da Gračëva Kalinskaja batte Potapova

Muchová batte Kuznecova.

Il 15 : Kanepi batte Babos

Flipkens batte Vichljaceva

Aleksandrova batte Čepelová

Hercog batte Siniaková

Jastrems’ka batte Kasatkina

Gračëva batte Tomljanović

Kudermetova batte Jabeur

Mladenovic batte Putinceva chiude

Pavljučenkova batte Sakkarì

Il 16 : Bencic batte Hercog

Aleksandrova batte Kalinskaja

Flipkens batte Jastrems’ka

Muchová batte Vekić.

Per arrivare al 17 agni ottavi di finale dove si scontrano: Bertens batte Kanepi

Kudermetova batte Svitolina, Mlanedovic batte Sevastova e Pavljučenkova batte Gračëva.

Fino al 18 ottobre dove:

Mladenovic batte Bertens

Bencic batte Flipkens

Muchová batte Aleksandrova

Pavljučenkova batte Kudermetova

Il 19 nella semifinale Pavljučenkova batte Muchová e Bencic batte Mladenovic. Nella semifinale singolo maschile si ferma l’italiano Andrea Seppi, disputando un ottimo campionato. Il 20 lo scontro finale tra Pavljučenkova vs Bencic nel singolo femminile e Rublëv vs Mannarino in quella maschile. Che vede vittoriosi Bencic nel singolo femminile e Rublëv per quello maschile. In un campionato che è stato vetrina per molti giovani atleti, un esempio sono questi due campione entrambi classe 1997.