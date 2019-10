Tabellone Masters 1000 Parigi-Bercy: Djokovic e Nadal i favoriti, per gli azzurri presenti Berrettini e Fognini

Da lunedì 27 ottobre a domenica 3 novembre si disputerà il Masters 1000 Parigi Bercy, ultimo torneo stagionale prime delle Atp Finals e della Coppa Davis che chiuderà definitivamente il 2019 tennistico.

Saranno presenti nel tabellone principale 48 giocatori e dove saranno esentate dal primo turno grazie al bye le prime sedici teste di serie tra cui i nostri azzurri Berrettini e Fognini. Il montepremi del torneo sarà di 5.207.405 euro; ricordiamo che nella scorsa stagione a trionfare in Francia fu il russo Khachanov battendo in finale Djokovic per 7-5, 6-4.

Masters 1000 Parigi-Bercy, presentazione del tabellone

Queste sono le 16 di teste di serie:

Djokovic Nadal Federer Medvedev Thiem A.Zverev Tsitsipas Khachanov Bautista Augut Berrettini Fognini Goffin Monfils Schwartzman Isner Wawrinka

Le prime due teste di serie e favoriti del torneo saranno Djokovic e Nadal: il serbo aspetta il vincente tra Lajovic-Gasquet, mentre lo spagnolo tra Mannarino e un qualificato (al momento i nomi non si sanno); negli ottavi di finale i loro avversari potrebbero essere rispettivamente Schwartzman e Wawrinka per due potenziali match molto interessanti.

Lo svizzero Federer testa di serie numero tre ancora deve sciogliere i dubbi sulla sua partecipazione e lo farà con tutta probabilità dopo il match di oggi che lo vedrà impegnato in semifinale del torneo Atp 500 nella sua Basilea dove incontrerà il greco Tsitsipas. L’elvetico, situato nella parte bassa del seeding insieme a Nadal, se dovesse confermare la sua presenza esordirebbe contro Basilashvili o Albot, mentre il francese Monfils sarebbe l’avversario ipoteco nel terzo turno. La rivelazione della stagione, ovvero il russo Medvedev capace di arrivare fino al un numero quattro del ranking mondiale, vorrà finire in bellezza la stagione ed esordirà in terra parigina contro il vincente dell’incontro tra Pella e un qualificato; per l’austriaco Thiem, l’inizio non sarà dei più facili, visto che presumibilmente lo dovrebbe sfidare Raonic che esordirà contro un qualificato. Un altro dei papabili favoriti nonostante un 2019 in chiaroscuro è il tedesco A. Zverev che si troverà Coric o Verdasco.

Non molto fortunato il sorteggio dell’azzurro Berrettini che cercherà gli ultimi punti per la qualificazione alle Atp Finals, che per lui sarebbe un grande traguardo: il romano giocherà contro Rublev o la wild card Tsonga, due avversari temibili anche se proprio contro il russo ha vinto ieri pomeriggio nei quarti di finale del torneo di Vienna.

Per Fognini l’avversario per il suo esordio francese si chiamerà Simon o Shapovalov, per un match molto impegnativo dove il ligure si giocherà le residue possibilità di qualificarsi per Londra.

Masters 1000 Parigi-Bercy, il calendario di gioco

Lunedì 28: primo turno

Martedì 29: primo e secondo turno

Mercoledì 30: secondo turno

Giovedì 31: ottavi di finale

Venerdì 1: quarti di finale

Sabato 2: semifinali alle 14 e alle 16.30

Domenica 3: finale alle 15

Masters 1000 Parigi-Bercy, gli ottavi teorici

[1] N. Djokovic vs [14] D. Schwartzman

[9] R. Bautista Agut vs [7] S. Tsitsipas

[4] D. Medvedev vs [15] J. Isner

[12] D. Goffin vs [5] D. Thiem

[6] A. Zverev vs [11] F. Fognini

[13] G. Monfils vs [3] R. Federer

[8] K. Khachanov vs [10] M. Berrettini

[16] S. Wawrinka vs [2] R. Nadal

Masters 1000 Parigi-Bercy, il tabellone completo

1) Djokovic vs Bye

Lajovic vs Gasquet

Edmund vs Q

Bye vs (14) Schwartzman

(9) Bautista Agut vs Bye

Djere vs De Minaur

Tiafoe vs Fritz

Bye vs (7) Tsitsipas

(4) Medvedev vs Bye

Pella vs Q

Q vs Garin

Bye vs (15) Isner

(12) Goffin vs Bye

Dimitrov vs (WC) Humbert

Q vs Raonic

Bye vs (5) Thiem

(6) Zverev vs Bye

Coric vs Verdasco

Simon vs Shapovalov

Bye vs (11) Fognini

(13) Monfils vs Bye

Paire vs Q

Basilashvili vs Albot

Bye vs (3) Federer

(8) Khachanov vs Bye

Struff vs Q

Rublev vs (WC) Tsonga

Bye vs (10) Berrettini

(16) Wawrinka vs Bye

Cilic vs Hurkacz

Q vs (WC) Mannarino

Bye vs (2) Nadal