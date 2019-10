Tabellone Masters 1000 Shanghai: Djokovic e Federer le prime due teste di serie. Al via Fognini, Berrettini e Sonego

Da oggi fino a domenica 13 è in programma il Masters 1000 di Shanghai (cemento indoor, montepremi 6.803.385 euro) che vedrà la partecipazione di 56 giocatori con le prime otto teste di serie che partiranno dal secondo turno (sedicesimi di finale) grazie al bye.

Parecchie defezioni per il torneo cinese a cominciare dal numero due del mondo Nadal che aveva saltato anche l’edizione dello scorso anno, per proseguire con Raonic, Kyrgios, Nishikori, Wawrinka, Anderson e Del Potro.

Masters 1000 Shanghai, presentazione del tabellone

Le prime due teste di serie sono Djokovic e Federer: il serbo esordirà contro il vincente tra Tiafoe-Shapovalov, mentre lo svizzero attenderà uno tra Ramos-Vinolas-Cilic, dunque subito match molto interessanti e per nulla scontati per i due campioni. Nella parte alta del tabellone ci sarà la sorpresa stagionale, ovvero il russo Medvedev (tre del seeding) finalista agli ultimi US Open, che se la vedrà contro Simon o un qualificato (al momento ancora non sappiano i nomi), ma attenzione anche a Tsitsipas che in questo 2019 ha avuto risultati un pò deficitari ma sempre pericoloso quando è in giornata, il greco potrebbe esordire in un match molto interessante visto che il suo avversario potrebbe essere Auger-Aliassime (primo turno contro un qualificato). In questa porzione di tabellone sono presenti anche due tennisti azzurri: Fognini (testa di serie numero dieci) che giocherà contro l’americano Querrey, tennista un pò in declino ma sempre cliente scomodo sul veloce e Sonego che avuto un sorteggio poco fortunato visto che è stato abbinato al francese Monfils (numero nove). Ovviamente Fabio ha più possibilità di passare il primo turno e nel teorico secondo, potrebbe trovarsi il redivivo Murray che questa settimana ha sconfitto Berrettini nel torneo di Pechino con un doppio tie break al primo turno.

Nella parte bassa troviamo proprio il tennista romano che cercherà subito di rifarsi dalla sconfitta contro il britannico e per farlo dovrà sconfiggere all’esordio il tedesco Struff in un match dove parte favorito ma dovrà mettere parecchia attenzione al suo avversario che in questa stagione ha mostrato parecchi miglioramenti.

In questa porzione di tabellone troviamo Thiem e Zverev che vorranno finire la stagione nel miglior modo possibile visto le tante delusioni di questo 2019: l’austriaco troverà il tennista di casa Zhang o un qualificato, il tedesco invece Edmund o sempre un qualificato.

Tra i match di primo turno più interessanti troviamo oltre al già citato Tiafoe-Shapovalov, De Minaur-Isner, Pella-Millman, Rublev-Coric, Goffin-Gasquet e Verdasco-Fritz.

Nella scorsa stagione il Masters 1000 di Shanghai lo vinse il serbo Djokovic che in finale ebbe la meglio sul croato Coric per 6-3, 6-4.

Masters 1000 Shanghai, ottavi teorici

[1] N. Djokovic vs [16] J. Isner

[9] G. Monfils vs [6] S. Tsitsipas

[3] D. Medvedev vs [14] D. Schwartzman

[10] F. Fognini vs [7] K. Khachanov

[8] R. Bautista-Agut vs [11] M. Berrettini

[15] N. Basilashvili vs [4] D. Thiem

[5] A. Zverev vs [12] B. Coric

[13] D. Goffin vs [2] R. Federer

Masters 1000 Shanghai, calendario di gioco

Domenica 6: primo turno

Lunedì 7: primo turno

Martedì 8: primo e secondo turno

Mercoledì 9: secondo turno

Giovedì 10: ottavi di finale

Venerdì 11: quarti di finale

Sabato 12: semifinali

Domenica 13: finale (ore 10.30 in Italia)

Masters 1000 Shanghai, il tabellone completo

PARTE ALTA

[1] Djokovic (Srb) bye

Tiafoe (Usa) – Shapovalov (Can)

Zhe (Chn) – Pouille (Fra)

De Minaur (Aus) – [16] Isner (Usa)

[9] Monfils (Fra) – Sonego (Ita)

Hurkacz (Pol) – [WC] Zhang (Chn)

Auger-Aliassime – Qualificato

Bye [6] Tsitsipas (Gre)

[3] Medvedev (Rus) Bye

Qualificato – Simon (Fra)

Sousa (Por) – Krajinovic (Srb)

Qualificato – Schwartzman (Arg)

[10] Fognini (Ita) – Querrey (Usa)

[WC] Murray – Qualificato

Verdasco (Spa) – Fritz (Usa)

Bye [7] Khachanov

PARTE BASSA

[8] Bautista Agut (Spa) Bye

Opelka (Usa) – Lajovic (Srb)

Cuevas (Uru) – Garin (Chi)

Struff (Ger) – [11] Berrettini (Ita)

[15] Basilashvili (Geo) – Albot

Qualificato – Paire (Fra)

[WC] Zhang (Chn) – Qualificato

Bye [4] Thiem (Aut)

[5] A.Zverev (Ger) Bye

Qualificato – Edmund (Gbr)

Pella (Arg) – [SE] Millman (Aus)

Rublev (Rus) – [12] Coric (Cro)

[13] Goffin (Bel) – Gasquet (Fra)

Kukushkin (Kaz) – Kecmanovic (Srb)

Ramos Vinolas (Spa) – Cilic (Cro)

Bye [2] Federer (Sui)