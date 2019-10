Tennis, Atp Anversa: Sinner-Tiafoe, dove vedere il match in tv e streaming oggi 18 ottobre

Oggi alle ore 14 sul cemento di Anversa (Belgio) si disputerà il match tra Sinner-Tiafoe valido per i quarti di finale del torneo Atp 250.

Sinner-Tiafoe, presentazione del match

L’azzurro Jannik Sinner sta vivendo una grande settimana ad Anversa dove ha conquistato per la prima volta i quarti di finale di un torneo Atp dimostrando un grande stato di forma grazie al quale sta scalando posizioni su posizioni nel ranking mondiale dove ora si trova al numero 108, ma se riuscisse a qualificarsi per le semifinali, entrerebbe nella Top 100, un risultato che sarebbe incredibile (ad inizio anno era numero 553) ma allo stesso meritato visto i grandi progressi fatti dal classe 2001 in questa stagione con quattro vittorie nei tornei Challenger a Bergamo, Trento, Pula e Lexington (Kentucky), più una finale persa a Ostrava.

Nei primi due turni ha sconfitto in due set (6-3, 6-4) prima il polacco Kamil Majchrzak proveniente dalle qualificazioni e poi ieri pomeriggio è riuscito nell’impresa di avere la meglio sulla testa serie numero 1 del tabellone belga, ovvero il francese Gael Monfils, battuto anche nettamente per 6-3, 6-2. Una grande prestazione dell’azzurro che non ha lasciato scampo al suo più quotato avversario con due break per set, ma soprattutto un servizio devastante, basti pensare che ha ottenuto l’81% di punti con la prima e il 77% con la seconda. Ricordiamo che Sinner parteciperà grazie ad una wild card alle Next Gen ATP Finals di Milano (5-9 novembre), torneo riservato ai sette migliori Under 21 (più una wild card) del circuito Atp.

L’avversario odierno, ovvero il ventunenne Frances Tiafoe, è ancora in piena corsa per le Next Gen Atp Finals e attualmente è numero 53 del mondo; lo statunitense ha vissuto una stagione in chiaroscuro anche se in verità era iniziata molto bene con i quarti di finale raggiunti agli Australian Open dove venne sconfitto da Nadal, ma dopo i risultati che ci si aspettava dal classe ’98 sono stati al di sotto delle aspettative: da segnalare solamente i quarti di finale raggiunti a Miami, Estoril e Winston-Salem. Oggi partirà leggermente favorito almeno in termini di classifica e un’eventuale vittoria gli farebbe conquistare per la prima volta nel 2019 una semifinale del circuito.

Come Sinner, anche Tiafoe nei primi due turni ha vinto senza perdere un set, al primo contro il qualificato tedesco Yannick Maden per 7-6, 6-3, mentre al secondo, contro l’altro teutonico Jan-Lennard Struff per 6-3, 6-4.

Sinner-Tiafoe, diretta tv e streaming

Il match dei quarti di finale del torneo Atp di Anversa tra Sinner-Tiafoe con inizio alle ore 14, sarà visibile sul canale SuperTennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre) con la telecronaca; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.