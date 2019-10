Tennis, Atp Anversa: Sinner-Wawrinka, dove vedere il match in tv e streaming oggi 19 ottobre

Oggi alle ore 14 sul cemento di Anversa (Belgio) si disputerà il match tra Sinner-Wawrinka valido per le semifinali del torneo Atp 250.

Sinner-Wawrinka, presentazione del match

Per il tennista azzurro sarà la prima semifinale di un torneo del circuito Atp, tra l’altro ampiamente meritata dopo tre match giocati alla grande, dove ha eliminato prima ha sconfitto nettamente il qualificato polacco Kamil Majchrzak per 6-3, 6-4 e poi il francese Gael Monfils testa di serie numero uno per 6-3, 6-3, ma non contento del grande risultato ottenuto, ieri pomeriggio nei quarti ha avuto la meglio sullo statunitense Next Gen Frances Tiafoe dopo un match molto combattuto che Jannik Sinner ha portato a casa con il risultato di 6-4 3-6 6-3. Se pensiamo che dodici mesi fa il classe 2001 era numero 778 e ad inizio stagione 553, i miglioramenti fatti dal tennista italiano sono stati esponenziali considerando che grazie a questo risultato ottenuto, ora è virtualmente numero 100 del mondo (lunedì ci sarà l’ufficializzazione), ma potrebbe addirittura migliorare la sua posizione se oggi riuscirà ad ottenere un’altra vittoria, con ottime possibilità a questo punto di entrare nel main draw degli Australian Open senza così passare per le forche caudine delle qualificazioni.

L’avversario di oggi, lo svizzero Stan Wawrinka numero 18 del mondo, dopo i tanti infortuni delle scorse stagioni, in questo 2019 è tornato su buoni livelli considerando le sue 34 primavere alle spalle, tornando nella Top 20 a distanza di un anno e mezzo. Il suo miglior risultato è stata la finale raggiunta al torneo di Rotterdam, persa contro il francese Gael Monfils, senza dimenticare i quarti di finale al Masters 1000 di Madrid, Roland Garros e US Open. Nel match odierno partirà con i favori del pronostico anche se potrebbe pagare lo sforzo fatto nei due match disputati qui ad Anversa: contro lo spagnolo Feliciano Lopez vittoria al cardiopalma per 6-7 (4), 6-4, 7-6 (4), mentre ai quarti contro il francese Gilles Simon successo per 6-3, 6-7 (6), 6-2.

Il vincente del match odierno, domenica 20 ottobre, incontrerà in finale chi avrà la meglio dell’altra semifinale che sarà giocata tra il britannico Andy Murray e l’argentino Guido Pella.

C’è un precedente tra i due giocatori, disputato lo scorso 27 agosto agli US Open dove Wawrinka vinse per 6-3, 7-6 (4), 4-6, 6-3, soffrendo comunque per gran parte dell’incontro.

Sinner-Wawrinka, diretta tv e streaming

Il match della prima semifinale del torneo Atp di Anversa tra Sinner-Wawrinka con inizio alle ore 14, sarà visibile sul canale SuperTennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre) con la telecronaca di Giorgio Spalluto; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando sul sito www.supertennis.tv.