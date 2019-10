Tennis, Atp Stoccolma: Fognini-Tipsarevic, dove vedere il match in tv e streaming giovedì 17 ottobre

Giovedì 17 ottobre sul cemento indoor di Stoccolma, si disputerà il match tra Fognini-Tipsarevic, valido per il turno del torneo Atp 250.

Fognini-Tipsarevic, presentazione del match

Per il tennista azzurro questo torneo è molto importante perchè è in lotta per le Atp Finals di Londra dove in questo momento si trova all’undicesimo posto con 2235 punti a -290 dal connazionale Berrettini che attualmente sarebbe l’ottavo e ultimo qualificato. La scorsa settimana Fognini è stato impegnato al Masters 1000 di Shangai dove dopo aver eliminato Querrey, Murray e Khachanov, ha dovuto arrendersi nei quarti di finale dal giocatore del momento, ovvero il russo Medvedev che poi ha vinto il torneo battendo in finale il tedesco A. Zverev.

Al primo turno il giocatore italiano non ha giocato in quanto ha usufruito del bye come testa di serie numero uno e quindi quest’oggi farà il suo esordio nel torneo svedese.

In questo 2019 tennistico che sta volgendo al termine, il ligure è riuscito a vincere il torneo di Montecarlo e arrivando fino agli ottavi di finale del Roland Garros, riuscendo ad ottenere a luglio il suo miglior ranking in carriera con l’ottimo nono posto. Ora Fognini è sceso al numero 12 e da lunedì non è più il numero uno azzurro, visto che Berrettini ha effettuato il sorpasso dopo un’annata meravigliosa, ma l’Italia finalmente dopo tanti anni può essere contenta di aver trovato due tennisti di ottimo livello stabilmente nei primi posti del ranking Atp.

L’avversario odierno, il serbo Tipsarevic sceso al numero 251 della classifica mondiale e ormai a fine carriera visto che a novembre dopo la Coppa Davis lascerà l’attività agonistica, nel primo turno ha sconfitto a sorpresa e abbastanza agevolmente in due set (6-2, 6-4), il promettente ventenne francese Moutet (numero 94 del mondo); in questa stagione l’unico risultato buono è stato il quarto di finale raggiunto nello scorso aprile a Houston, dove ha perso contro l’americano Querrey. Per il resto tutti risultati scadenti con molte eliminazioni al primo turno compresa quella di metà settembre ad opera del bosniaco Dzhumur che è stata anche l’ultimo torneo disputato dal serbo.

Il vincente di questo match nei quarti di finale incontrerà chi avrà la meglio tra Sugita-Travaglia che nel primo turno hanno eliminato rispettivamente lo svedese E.Ylmer e lo statunitense Opelka.

L’unico precedente tra i due giocatori risale al lontano 2009 quando nel primo turno del torneo di New Haven, il serbo vinse per 7-5, 2-0 prima che Fognini si ritirò per infortunio.

Fognini-Tipsarevic, diretta tv e streaming

L’incontro di primo turno tra Fognini-Tipsarevic, in programma giovedì 17 ottobre con orario ancora da ufficializzare dagli organizzatori del torneo sarà visibile sui canali Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder e 112 o 382 del digitale) e Sky Sport Arena HD (canale 204 del decoder) con la telecronaca di Elena Pero.

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.