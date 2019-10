Tennis, Atp Vienna: Berrettini-Thiem, dove vedere il match in tv e streaming oggi 26 ottobre

Oggi pomeriggio alle ore ore 14 sul cemento di Vienna (Austria) si disputerà il match tra Berrettini-Thiem valido per la semifinale del torneo Atp 500.

Berrettini-Thiem, presentazione del match

Matteo Berrettini sta concludendo la stagione in maniera meravigliosa e dopo aver sconfitto nei primi due turni Edmund e Dimitrov avversari sempre ostici sul veloce, ieri il romano ha completato il tris avendo la meglio sul russo Rublev per 7-5, 7-6 (4) in un match molto equilibrato ma che nei momenti decisivi lo ha visto sempre concentrato meritando alla fine la vittoria. La qualificazione alle Atp Finals di Londra è sempre più vicina grazie anche al successo dello statunitense Opelka su Bautista Augut vero antagonista del nostro tennista ma che adesso vede lo spagnolo sotto di 130 punti e con un solo torneo da giocare (Parigi-Bercy la prossima settimana). Le belle notizie non finiscono qui per l’azzurro, perchè con la vittoria di ieri, lunedì sarà per la prima volta numero dieci del ranking Atp, risultato mai raggiunto fino ad ora dal classe ’96 ma che ampiamente meritato per i risultati ottenuti in questo 2019 ormai giunto quasi al termine.

L’ostacolo di oggi, non sarà dei più facili, perchè dall’altra parte della rete ci sarà il tennista di casa, ovvero il viennese Dominic Thiem numero cinque del mondo e che vorrà a questo punto vincere il torneo davanti la propria gente; in questa settimana il classe ’93 ha eliminato in serie il francese Tsonga, lo spagnolo Verdasco e ieri sempre lo spagnolo Carreno Busta beneficiando del ritiro dello spagnolo sul 5-0 per un problema fisico, risparmiando così energie preziose per la semifinale odierna.

Il vincitore della semifinale incontrerà domani in finale (ore 14) il vincente dell’altro incontro che vedrà in campo il francese Monfils (ancora in piena corsa per le Atp Finals) e l’argentino Schwartzman.

Sono due i precedenti tra i due giocatori con una vittoria per parte: l’austriaco ha avuto la meglio nel secondo turno del Roland Garros 2018 in quattro set, mentre l’italiano ha vinto lo scorso 11 ottobre ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai in due set.

Berrettini-Thiem, diretta tv e streaming

Il match di quarti di finale del torneo Atp di Vienna tra Berrettini-Rublev in programma sul campo centrale con inizio alle ore 14, su Sky Sport Arena HD (canale 204 del decoder) con la telecronaca di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Laura Garrone.

Un’alta modalità di seguire l’incontro e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservato ai titolari dell’abbonamento.