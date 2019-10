Tennis, Race to London: tutte le combinazioni di Berrettini per la qualificazione alle Atp Finals

Con la conclusione della settimana tennistica, la situazione per la Race to London è sempre più intricata almeno per quanto riguarda gli ultimi due posti, visto che i primi sei tennisti già hanno ottenuto da tempo il pass per andarsi a giocare le Atp Finals in programma dal 10 al 18 novembre.

I magnifici sei qualificati sono: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas; attualmente al settimo ed ottavo posto troviamo Alexander Zverev e Matteo Berrettini rispettivamente con 2865 e 2670 punti. Manca solamente un torneo alla fine della stagione del circuito Atp, ovvero il Masters 1000 di Parigi-Bercy, al via oggi e che avrà la sua conclusione domenica 3 novembre quando verranno ufficializzati anche gli ultimi due giocatori qualificati.

A contendere i due posti vacanti al tedesco e all’azzurro sono rimasti Roberto Bautista Augut, Gael Monfils, David Goffin, Fabio Fognini, Diego Schwartzman e in linea puramente teorica anche Stan Wawrinka, Karen Khachanov, John Isner e Alex De Minaur.

I punti in palio sono 1000 quindi il vincitore dell’ultimo torneo stagionale se fosse uno di questi potrà fare un passo decisivo, anche se poi bisognerà vedere i risultati finali dei loro contendenti.

Ora andiamo a vedere il primo turno di Parigi-Bercy che aspetta i giocatori in lotta per le Atp Finals, ricordando che a parte De Minaur, che esordirà dal primo turno, tutti gli altri cominceranno il torneo francese dal secondo, usufruendo del bye.

Zverev (2865 punti): vs Coric-Verdasco

Berrettini (2670): vs Rublev-Tsonga

Bautista Augut (2540): vs Djere-De Minaur

Monfils (2360): vs Paire-Dzumhur

Goffin (2335): vs Dimitrov-Humbert

Fognini (2290): vs Simon-Shapovalov

Schwartzman (2125): vs Edmund-Qualificato

Wawrinka (1920): vs Cilic-Hurkacz

Khachanov (1840): vs Struff-Nishioka

Isner (1770): vs Cuevas-Garin

De Minaur (1695): vs Djere (primo turno)

Sulla carta l’esordio del nostro Berrettini sembra essere il più complicato ma l’ottimo stato di forma del tennista romano fa essere ottimisti anche perchè rispetto a tutti gli altri parte già con più punti nel carniere; per quanto riguarda Fognini invece, sembrano essere poche le possibilità di qualificazione anche perchè in queste ultimi tornei sta dimostrando una forma non ottimale visto alcuni problemi fisici che lo stanno condizionando.

Di seguito tutte le combinazioni possibili che permetterebbero a Berrettini di qualificarsi per la prima volta in carriera alle Atp Finals, traguardo che sarebbe ampiamente meritato visto l’ottima stagione dell’azzurro.

Race to London, combinazioni pro Berrettini:

Se Berrettini è eliminato al secondo turno di Parigi-Bercy non deve succedere:

Bautista Augut ai quarti di finale

Monfils/Goffin in semifinale

Fognini/Schwartzman in finale

Wawrinka/Khachanov/Isner vincono il torneo

Se Berrettini è eliminato al terzo turno di Parigi-Bercy non deve succedere:

Bautista Augut in semifinale

Goffin/Fognini/Monfils in finale

Schwartzman/Wawrinka/Khachanov/Isner vincono il torneo

Se Berrettini è eliminato ai quarti di finale di Parigi-Bercy non deve succedere:

Bautista Augut in semifinale

Goffin/Fognini/Monfils in finale

Schwartzman/Wawrinka vincono il torneo

Se Berrettini è eliminato in semifinale di Parigi Bercy non deve succedere:

Zverev ai quarti di finale

Bautista Augut in finale

Monfils/Goffin/Fognini vincono il torneo

Se Berrettini va in finale a Parigi-Bercy indipendentemente dal risultato, è aritmeticamente alle Atp Finals.