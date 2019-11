Atp Finals: Federer-Tsitsipas, dove vedere il match in tv e streaming oggi 16 novembre

Oggi 16 novembre non prima delle ore 15, Federer-Tsitsipas scenderanno in campo all’O2 Arena di Londra, per sfidarsi nella semifinale delle Atp Finals.

Federer-Tsitsipas, presentazione del match

Sarà un match molto intrigante quello tra lo svizzero e il greco che in queste prime tre partite hanno dimostrato di essere in un’ottima forma; Roger Federer dopo aver perso il match d’esordio contro l’austriaco Dominic Thiem (primo nel gruppo Borg), prima ha vinto contro l’azzurro Berrettini e poi nella sfida decisiva contro il suo rivale da tanti anni, ovvero il serbo Novak Djokovic, prendendosi la rivincita della finale maratona persa a Wimbledon lo scorso lugli, per 13-12 al quinto set. Dunque il campione elvetico vuole finire la stagione in bellezza (la sua Svizzera non parteciperà alla Coppa Davis la settimana prossima) e vincere il torneo che non riesce a fare suo dal 2011 quando nell’ultimo atto ebbe la meglio sul francese Jo-Wilfried Tsonga in tre set.

Dal canto suo il greco alla sua prima apparizione alle Atp Finals, si sta comportando molto bene dimostrando che il suo attuale sesto posto nel ranking mondiale è ampiamente meritato. Il suo esordio è stato molto positivo con la vittoria sul russo Daniil Medvedev, bissata poi nel secondo match contro il tedesco Alexander Zverev (secondo nel gruppo Borg); solamente ieri c’è stata la sconfitta contro lo spagnolo Rafa Nadal ma a qualificazione già acquisita.

Chi uscirà vittorioso da questo match, domani affronterà in finale chi avrà la meglio nella seconda semifinale (inizio ore 21) tra Thiem-Zverev.

Sono tre i precedenti (tutti disputati in questa stagione) tra i due giocatori che vedono in vantaggio Federer per due vittorie a uno, in realtà ci sarebbe dovuto essere anche un quarto incontro ma nei quarti degli Internazionali di Roma, lo svizzero non scese in campo per un infortunio alla gamba destra. Di seguito i risultati delle tre gare:

Tsitsipas-Federer: 6-7 (11), 7-6 (3), 7-5, 7-6(5), Australian Open 2019

Federer-Tsitsipas: 6-4, 6-4, Dubai 2019

Federe-Tsitsipas: 6-4, 6-4, Basilea 2019

Federer-Tsitsipas, diretta tv e streaming

La prima semifinale delle Atp Finals tra Federer-Tsitsipas in programma non prima delle ore 15, (alla fine dell’incontro di doppio tra Cabal /Farah vs Venus/Klaasen, sarà visibile su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 0 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena HD (canale 204) con la telecronaca di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Un’altra modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.