L’Italia è fuori dalla Coppa Davis. La competizione si gioca a nazioni, dove ci sono due singoli e un doppio.

Gli azzurri dimostrano subito di non essere all’altezza. Berrettini non rispecchia l’atleta arrivato in finale per la prima volta nell’ATP che racchiude tutti i migliori tennisti. Niente ha potuto Fognini che nel doppio contro l’Australia ha cercato di portare la nazionale verso la vittoria. I nostri atleti hanno vinto il doppio ma perso i due singoli precedenti e dovevano tentare il tutto per tutto contro gli Stati Uniti. Berettini dopo la sconfitta nel singolo contro Fritz, un brutto infortunio addominale non gli permette più di continuare il doppio e per lui il torneo finisce. Prende il suo posto Bolelli. Dopo la prima vittoria di Fognini che supera Opelka, l’Italia si ritrova a giocare il doppio Fognini e Bolelli contro Sock e Querrey. I due set iniziali finiscono in pareggio, perdendo il terzo set escono dalla competizione. La nostra nazionale poteva fare di più.