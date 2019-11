Coppa Davis 2019 finale: Spagna-Canada

La Spagna raggiunge il Canada in finale di Coppa Davis a Madrid battendo la Gran Bretagna per 2-1, decisivo il doppio.

La sfida tra Spagna e Gran Bretagna si era aperta con l’incontro tra Edmund e Feliciano, con la vittoria del britannico per 6-3 7-6. A metterci una pezza è il solito Nadal che nel match contro Evans pareggia i conti in due set 6-4 6-0.

Nel doppio invece gli spagnoli riescono ad avere la meglio in un incontro molto combattuto, battendo con un doppio tie break Andy Murray e Skupski.

Il Canada invece raggiunge la sua prima storica finale della competizione, anche questa ottenuta grazie al decisivo incontro del doppio. A differenza della semifinale precedente, qui sono stati impiegati gli stessi giocatori sia nel singolo che nel doppio.

La sfida si era aperta con il vantaggio della Russia grazie al doppio 6-4 di Rublev contro Pospisil. Shapovalov da inizio alla rimonta contro Khachanov battendolo in tre set. Il doppio viene vinto quindi dal Canada che completa la rimonta in tre set, di cui l’ultimo al tie break.

Insomma entrambe le semifinali si sono rivelate molto equilibrate, e la finale sicuramente vede nella Spagna, grazie a Nadal, la principale favorita per la vittoria del titolo.

Certamente dispiace non aver visto l’Italia alla fase finale, dato che sulla carta si presentava come la seconda miglior nazionale per punti ATP grazie a Fognini e Berettini.