Tennis, gli eventi del 2020: ecco il calendario della nuova stagione

Tennis, gli eventi del 2020. Il 2019 è stato da poco archiviato ma i riflettori sono puntati sulla nuova stagione tennistica che è pronta a prendere il via nel 2020. Stagione che partirà tra poche settimane e nella prima settimana del nuovo anno sono pronti a partire nuovi tornei di tennis.

Tennis, gli eventi del 2020: gli impegni di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini dopo l’ottimo 2019 che lo ha visto protagonista alle Atp Finals, è pronto a ricominciare nel 2020 con l’ ATP Cup che si terrà in Australia a partire dal 3 gennaio. Il tennista romano incontrerà tra gli altri anche Vincenzo Santopadre che avrà l’importante ruolo di capitano in un team che comprende diverse figure importanti del tennis italiano come Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi e Simone Bolelli, e sarà protagonista in Australia a Perth per i primi tre incontri con Russia, Norvegia e Stati Uniti che si terranno rispettivamente il 3, il 5 e il 7 gennaio. Poi sarà la volta dei tornei sudamerici, appena terminati gli Australian Open e sarà impegnato sul terreno rosso di Buenos Aires (ATP 250) e Rio de Janeiro (ATP 500), prima di scendere in campo nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Tennis, gli eventi del 2020: gli impegni di Fabio Fognini

Fabio Fognini sarà impegnato in Arabia Saudita dal 12 al 14 dicembre, che vedrà protagonista anche il russo Daniil Medvedev. Anche Fognini sarà impegnato anche nell’ ATP Cup e nell’ Australian Open, ma il calendario per i primi mesi del 2020 non è stato ancora svelato ma l’obiettivo principale del tennista è difendere i 1000 punti del Masters 1000 di Montecarlo vinto nello scorso aprile.

Tennis, gli eventi del 2020: gli impegni di Jannik Sinner

Jannik Sinner, si sta mettendo in mostra alla sola età di 18 anni agli occhi del tennis e ciò è dovuto anche alle sue prestazioni. Il giovane tennista sarà impegnato a Doha dal 6 al 12 gennaio. Poi sarà la volta degli Australian Open in main draw e poi a febbraio sarò impegnato indoor in Europa a Montpellier (250), Rotterdam (500) e Marsiglia (250).

Tennis, gli eventi del 2020: gli impegni degli altri tennisti italiani

Lorenzo Sonego ripartirà da Doha e sarà l’unico tennista italiano inserito all’interno del tabellone dove ci sarà anche Stan Wawrinka ma l tabellone sarà condizionato dal contemporaneo torneo dell’ ATP Cup. In questo stesso torneo nel percorso delle qualificazioni dovrebbero esserci anche Marco Cecchinato e Andreas Seppi. Mentre Salvatore Caruso non ha ancora deciso il da farsi prima dell’avvio del primo grande slam dell’anno