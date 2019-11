Tennis, ranking Atp: Nadal torna sul tetto del mondo, Berrettini sale in ottava posizione

Dopo l’ultimo Masters 1000 stagionale (Parigi-Bercy) che ha concluso il 2019 tennistico per quando riguarda il circuito Atp, ecco puntuale come ogni lunedì mattina la nuova classifica che vede una novità molto importante ed è quella del ritorno al numero uno di Rafa Nadal nonostante l’infortunio che l’ha costretto a ritirarsi prima della semifinale del torneo francese contro Denis Shapovalov. Ora il maiorchino con la partecipazione alle Atp Finals (infortunio permettendo) ha la possibilità di chiudere l’anno per la quinta volta in carriera e se ci riuscisse eguaglierebbe gli altri due big del tennis mondiale, ovvero Roger Federer e Novak Djokovic. Ma quest’ultimo potrebbe effettuare il contro sorpasso proprio a Londra eguagliando così lo statunitense Pete Sampras che negli anni ’90 chiuse per sei volte l’anno al numero uno.

Un’altra notizia importante e che riguarda il tennis italiano e l’ottavo posto di Matteo Berrettini che sta finendo una stagione ottima e che l’ha visto per la prima volta qualificarsi meritatamente alle Atp Finals; da stamattina il tennista romano ha raggiunto il suo best ranking e sicuramente finirà l’anno nella Top 10, cosa che non riusciva ad un giocatore italiano da oltre quarantanni e dunque questo risultato raggiunto è veramente storico. Ci sarebbe anche la possibilità per lui di finire la stagione al numero sette (eguaglierebbe Corrado Barazzutti), visto che il tedesco A.Zverev ha solamente 275 punti in più ma questo dipenderà dal torneo londinese. La semifinale del torneo parigino è valso al francese Gael Monfils la decima posizione e solamente la sconfitta in semifinale contro Denis Shapovalov (ottimo quindicesimo posto per lui) gli ha impedito di qualificarsi per Londra. L’altro azzurro Fabio Fognini si conferma in dodicesima posizione. Bel passo in avanti per Grigor Dimitrov che sale al numero venti grazie ad un ottima parte finale di stagione, mentre Marin Cilic (numero 39) e Kevin Anderson (numero 91) crollano perdendo rispettivamente 15 e 46 posizioni terminando un 2019 da dimenticare.

Ranking Atp, Top 10

1 Rafael Nadal 9585 punti

2 Novak Djokovic 8945

3 Roger Federer 6190

4 Daniil Medvedev 5705

5 Dominic Thiem 5025

6 Stefanos Tsitsipas 4000

7 Alexander Zverev 2945

8 Matteo Berrettini 2670

9 Roberto Bautista Agut 2540

10 Gael Monfils 2530

Ranking Atp, gli italiani nei primi 100

8 Matteo Berrettini 2670 punti

12 Fabio Fognini 2290

53 Lorenzo Sonego 990

72 Marco Cecchinato 780

74 Andreas Seppi 760

86 Stefano Travaglia 627

95 Jannik Sinner 596

97 Salvatore Caruso 585