Australian Open, Kyrgios entra in campo con la maglia di Kobe Bryant (VIDEO)

Kyrgios indossa la maglia di Kobe Bryant durante il riscaldamento contro Nadal e commuove tutto il mondo



Agli Australian Open il tennista Nick Kyrgios, in vista della sfida degli ottavi di finale contro Rada Nadal, durante il riscaldamento ha indossato la maglia del compianto Kobe Bryant, morto domenica 26 gennaio per un incidente in elicottero assieme a sua figlia Gianna Maria di soli 13 anni.

In onore del grande cestista dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant, il tennista Nick Kyrgios ha voluto omaggiare con la maglia numero 8 il grande campione del basket americano improvvisamente e prematuramente scomparso domenica sera. Grandi momenti di emozione alla Rod Laver Arena da parte di Nick Kyrgios che si commuove ricordando il grande campione.

La grande copertura mediatica dell’evento ha permesso di ricordare Kobe Bryant in maniera esemplare, così come tutte le vittime dell’incidente avvenuto purtroppo domenica; incidente per il quale si sta indagando per scoprirne le cause dell’incendio dell’elicottero.Sull’elicottero era presente anche l’assistente allenatore della figlia, Christina Mauser mentre le altre vittime sono ancora in fase di accertamento. Kobe Bryant era diretto a Thousands Oaks, dove c’era un torneo di pallacanestro organizzato dalla sua Mamba Sport Academy.

Ci saranno sicuramente altri top player del mondo dello sport che approfitteranno della loro visibilità per ricordare il campione americano amato da tutti, grandi e piccini.