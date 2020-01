Tabellone Atp Auckland: Fognini prima testa di serie, al via altri quattro azzurri

Da oggi fino a sabato 18 gennaio sul cemento di Auckland si giocherà il torneo Atp 250 (montepremi 548.561 euro) che farà da antipasto al primo Grande Slam stagionale, ovvero gli Australian Open in programma a Melbourne dal 19 gennaio fino al 2 febbraio. Ad Auckland saranno al via ventotto giocatori e con le prime quattro teste di serie Fognini, Shapovalov, Khachanov e Isner che partiranno dal secondo turno (ottavi di finale) grazie al bye a disposizione. Oltre al tennista ligure saranno presenti altri quattro giocatori azzurri, ovvero Sonego, Sinner, Seppi e Cecchinato.

Atp Auckland, presentazione del tabellone

Nella parte alta la testa di serie numero uno Fognini comincerà la sua avventura neo zelandese contro il vincente del match tutto spagnolo F.Lopez-Andujar, mentre Khachanov (numero tre) esordirà contro chi avrà la meglio tra il tennista di casa Millman e lo statunitense Mmoh proveniente dalle qualificazioni. In questa porzione di tabellone presenti gli italiani Sonego e Sinner (presente grazie ad un wild card) che giocheranno rispettivamente contro il polacco Hurkacz (numero sei) e il francese Paire (numero 5).

Nella parte bassa del seeding il canadese numero due del torneo Shapovalov se la vedrà contro chi uscirà vittoriosa nell’incontro tra il portoghese J.Sousa e il qualificato canadese Pospisil, mentre l’americano Isner contro la wild card australiana Venus o il connazionale Sandgren. Anche qui due gli azzurri presenti, con Seppi che comincerà contro il francese Mannarino (numero sette), mentre Cecchinato contro il moldavo Albot (numero otto).

La stagione scorsa a vincere il torneo fu lo statunitense Sandgren che in finale sconfisse il britannico Norrie 6-4, 6-2.

Atp Auckland, tabellone completo

(1) Fognini bye

Lopez vs Andujar

Q/LL vs Tiafoe

Sonego vs (6) Hurkacz

(3) Khachanov bye

Q/LL vs Millman

Norrie vs Q/LL

(WC) Sinner vs (5) Paire

(7) Mannarino vs Seppi

(WC) Davidovich Fokina vs Edmund

Sandgren vs (WC) Venus

(4) Isner bye

(8) Albot vs Cecchinato

Humbert vs Ruud

Sousa vs Q/LL

(2) Shapovalov bye