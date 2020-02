Djokovic conquista per l’ottava volta gli Australian Open: battuto Thiem in 5 set.

DJOKOVIC ANCORA RE A MELBOURNE

Nokav Djokovic conquista gli Australian Open al termine di una lotta di 4 ore e 3 minuti battendo in rimonta l’austriaco Dominic Thiem per 3 a 2 con i seguenti parziali: 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Djokovic con questa vittoria ritorna n.1 al mondo, superando Rafael Nadal che a sua volta aveva superato il serbo nel finale della passata stagione e si avvicina, con il suo 17esimo Slam vinto, a Roger Federer (20) e a Rafael Nadal (19). Nole non ha mai perso in finale agli Australian Open e curiosamente, ha conquistato gli ultimi due Slam (che sono Wimbledon e questo appena concluso, ovvero gli Australian Open) al quinto set mentre per Dominic e la sua terza finale Slam della carriera persa, dopo le due sconfitte consecutive in finale al Roland Garros. Dopo la vittoria, Nole ha voluto ricordare Kobe Bryant con queste parole: “Il 2020 è cominciato male, dobbiamo restare uniti”.



LA PARTITA



Nel primo set Nole, forte di nove vincenti e due ace, parte davvero determinato e si trova avanti 2-0. Thiem non riesce a trovare la misura dei colpi e Nole spinge forte con una profondità di palla proverbiale ma a sorpresa l’austriaco riesce ad approfittare un passaggio a vuoto del serbo nel settimo game. Per Nole è solo un piccolo incidente di percorso perché riesce a portare a casa il decimo gioco e chiude il set 6-4 a suo favore.

Nel secondo set Thiem alza il livello del suo tennis e con il dritto mette in difficoltà il serbo e al terzo game arriva il break a favore dell’austriaco. Djokovic reagisce al momento di difficoltà e all’ottavo game arriva il controbreak ma il serbo pare nervoso e arriva il secondo break per Thiem, con doppio warning dal giudice di sedia al serbo. Thiem con soli 11 errori gratuiti rispetto ai 13 di Djokovic , riesce a portare il set a casa con il punteggio di 6-4.

Nel terzo set la situazione è di nuovo in parità, ma Nole è ancora nervoso tanto da subire il doppio break nei primi tre game e l’austriaco, con undici vincenti e sette errori gratuiti, porta a casa il set per 6-2 e si trova in vantaggio di 2 set a 1 sul serbo.

Nel quarto set arriva la reazione da campione e, dopo aver annullato una palla break nel terzo game, non offre più nemmeno una chance all’avversario. Nell’ottavo game arriva il break a favore del serbo e si invola sul 6-3 con ben tredici vincenti e solo 7 errori non forzati.

Nel quinto set l’esperienza del serbo si vede tutta e il terzo game è quello decisivo del match, dove arriva il break del serbo. L’austriaco tenta di rientrare in partita e si vede annullare due palle break nel quarto game e il serbo gestisce sapientemente lo scambio. Il serbo dunque archivia la pratica sul 6-4 con 46 vincenti, 9 ace e il 76% dei punti conquistati con la prima di servizio.

STATISTICHE MATCH

In vantaggio Thiem per numero di ace, con ben 13 ace rispetto i 9 del serbo mentre perfetta parità per il numero di doppi falli, 5 per parte. Solo 10 punti fatti in più dal serbo sull’austriaco, 157 per il serbo e 147 per l’austriaco. Stessa percentuale di break point (42%) e stessi break point realizzati 5/12 per entrambi i tennisti. 76% di punti sul primo servizio e 51% sulla seconda di servizio per Nole mentre 69% sulla prima e 45% sulla seconda per Thiem.