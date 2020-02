Djokovic-Tsitsipas: dove vedere in tv e streaming finale Atp Dubai oggi 29 febbraio

Oggi alle ore 16 (le 19 locali) al The Avation Club Tennis Centre di Dubai, Djokovic-Tsitsipas si sfideranno nel match valevole per la finale del torneo Atp 500 di Dubai.

Djokovic-Tsitsipas, presentazione del match

Quella odierna sarà un incontro molto interessante tra le prime due teste di serie del torneo con il serbo attualmente numero uno del ranking Atp mentre il greco numero sei.

Novak Djokovic nei primi tre turni aveva praticamente passeggiato avendo vinto in scioltezza contro i suoi avversari che in sequenza sono stati il tunisino Malek Jaziri (6-1, 6-2), il tedesco Philipp Kohlschreiber (6-3, 6-1) e il russo Karen Khachanov (6-2, 6-2), ieri nella semifinale invece contro il francese Gael Monfils è stato ad un passo dalla sconfitta perchè dopo aver perso il primo set per 6-2, nel tiebreak del secondo ha dovuto annullare tre match point, di cui due sul servizio del transalpino che poi perso 10-8 il secondo parziale è crollato al terzo per 6-1 continuando la sua incredibile striscia negativa contro il serbo (ora 17-0 lo score negli scontri diretti).

Stefanos Tsitsipas invece aveva esordito contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta vincendo per 7-6 (1), 6-1 per poi proseguire contro il kazako Aleksandr Bublik per 7-6 (1), 6-4, nei quarti di finale era cominciato male l’incontro contro il tedesco Jan-Lennard Struff, ma perso il primo set (l’unico del torneo) per 6-4, con lo stesso parziale nel secondo e terzo aveva conquistato la semifinale dominati ieri contro il britannico Daniel Evans per 6-2, 6-3.

Nella finale di oggi sicuramente l’ellenico sarà più riposato visto che Djokovic ieri è stata in campo per oltre due ore e mezza che potrebbero pesare nell’economia del match soprattutto se dovessero andare al terzo set.

I precedenti tra i due giocatori sono quattro con due successi ciascuno, curiosamente tutti disputati nei Masters 1000, questo è il dettaglio:

Masters 1000 Toronto 2018, Tsitsipas-Djokovic: 6-3, 6-7 (5), 6-3

Masters 1000 Madrid 2019, Djokovic-Tsitsipas: 6-3, 6-4

Masters 1000 Shanghai 2019, Tsitsipas-Djokovic: 3-6, 7-5, 6-3

Masters 1000 Parigi 2019, Djokovic-Tsitsipas: 6-1, 6-2

Djokovic-Tsitsipas, diretta tv e streaming

La finale del torneo Atp di Dubai tra Djokovic-Tsitsipas sarà visibile sul canale SuperTennis (canale numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre), ma per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.