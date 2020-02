Sinner-Carreno Busta: dove vedere in tv e streaming Atp Rotterdam, oggi 14 febbraio

Oggi 14 febbraio alle ore 13 sul campo principale dell’Arena Ahoy di Rotterdam, Sinner-Carreno Busta si affronteranno per i quarti di finale del torneo olandese valido per il circuito Atp.

Sinner-Carreno Busta, presentazione del match

Il tennista bolzanino dopo un inizio di stagione negativo probabilmente ancora inebriato di una grande 2019 che l’ha fatto diventare il più giovane vincitore nella storia delle NextGen Atp Finals e il più giovane tennista classificato tra i primi 100 della classifica mondiale ATP (attualmente numero 79), questa settimana ha raggiunto un altro bel traguardo, ovvero la qualificazione per la prima ai quarti di finale di un torneo del circuito Atp 500.

Il suo torneo sul cemento di Rotterdam era iniziato con il forfait (problema alla spalla destra) del moldavo Radu Albot, suo avversario di primo turno ma curiosamente non rimpiazzato perchè tutti i giocatori eliminati nelle qualificazioni che potevano rientrare in gioco come lucky loser se ne erano tutti andati dalla capitale olandese pensando che nella giornata di martedì non ci potessero essere più infortuni. Dunque approfittando di ciò, ieri pomeriggio Sinner è stato bravissimo a sconfiggere con un’ottima prestazione David Goffin, testa di serie numero quattro del seeding e dieci del ranking Atp, con il risultato di 7-6 (7), 7-5. La vittoria sul tennista belga è stata la sua prima in carriera contro un Top 10 e questo per lui può essere il trampolino di lancio per un 2020 fantastico, perchè le qualità fisiche e tecniche di riuscirci ci sono tutte.

L’avversario di oggi, ovvero Pablo Carreno Busta (numero 30 della classifica mondiale) è il classico giocatore spagnolo bravo sulla terra rossa e che sul veloce magari fatica un pò ma avversario sempre ostico da battere. In questi primi due turni ha dovuto giocare due maratone che comunque alla fine lo hanno sempre visto vincitore: la prima contro il francese Adrian Mannarino per (7-5, 6-7, 6-4), la seconda contro il connazionale Roberto Bautista Augut per (6-4, 2-6, 7-6) e quindi bisognerà vedere fisicamente cosa potrà dare il ventottenne iberico se il match odierno andasse per lunghe, visto lo sforzo fisico dei giorni scorsi.

L’incontro di oggi sarà il primo che vedrà di fronte l’azzurro e lo spagnolo e chi avrà la meglio in questo quarto di finale, nella semifinale di domani incontrerà il vincente dell’altro quarto della parta bassa del tabellone, ossia quello tra il canadese Felix Auger-Aliassime e lo sloveno Aljaz Bedene, con quest’ultimo ieri vincitore a sorpresa in due set (7-5, 6-4) sul greco Stefanos Tsitsipas.

Sinner-Carreno Busta, diretta tv e streaming

Il match dei quarti di finale tra Sinner-Carreno Busta sarà visibile sul canale SuperTennis (canale numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre), ma per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Ricordiamo che il match è il secondo in ordine cronologico sul campo principale e comincerà alla fine del quarto di doppio Kontinen/Struff-Murray/Skupski (inizio ore 11) e comunque non si comincerà a giocare prima delle ore 13.