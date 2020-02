Tabellone Atp Cordoba: gli argentini Schwartzman e Pella i favoriti, al via tre azzurri

Da oggi fino a domenica 9 febbraio sulla terra rossa outdoor di Cordoba (Argentina) si disputerà il torneo Atp 250 (montepremi 492.464 euro) del circuito Atp che vedrà ai nastri di partenza 28 giocatori con le prime quattro testa di serie Schwartzman, Pella, Garin e Djere, esentati dal primo turno grazie al bye e dunque cominceranno direttamente dal secondo (ottavi di finale).

Atp Cordoba, presentazione del tabellone

Al via ci saranno tre tennisti azzurri che cercheranno di guadagnare punti importanti per il ranking: oggi scenderanno subito in campo Sonego e Mager rispettivamente contro l’ungherese Balasz e l’argentino Ficovich proveniente dalle qualificazioni, mentre domani Cecchinato se la vedrà contro un altro argentino, ovvero Londero testa di serie numero otto e vincitore della scorsa edizione quando in finale sconfisse il connazionale Pella per 3-6, 7-5, 6-1.

Per quanta riguarda i favoriti, nella parte del tabellone il numero uno Schwartzman aspetterà al secondo turno il vincente del match tra L.Mayer-Munar, mentre il serbo Djere (numero quattro) avrà in dote chi avrà la meglio nel derby spagnolo tra Carballes Baena-Portero, quest’ultimo entrato in tabellone attraverso le qualificazioni.

Nella parte bassa, l’altro argentino Pella (numero due), farà il suo esordio contro uno tra Moutet-Monteiro, mentre Garin (numero tre) inizierà la sua avventura contro il vincente del già citato match tra Sonego-Balasz. Molto interessante il match Cuevas-Delbonis e quello tra Ramos-Vinolas-Bagnis.

Atp Cordoba, tabellone completo

(1) Schwartzman bye

Mayer vs Munar

(WC) Cerundolo vs Andujar

(Q) Bagnis vs (5) Ramos-Vinolas

(4) Djere bye

Carballes Baena vs (Q) Portero

Dellien vs (WC) Cachin

Cecchinato vs (8) Londero

(6) Cuevas vs Delbonis

(Q) Ficovich vs Mager

Sonego vs Balazs

(3/WC) Garin bye

(7) Verdasco vs (Q) Taberner

Coria vs Martin

Moutet vs Monteiro

(2) Pella bye