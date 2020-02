Tabellone Atp Montpellier: Monfils e Goffin guidano il seeding, presente l’azzurro Sinner

Da oggi fino a domenica 9 febbraio sul cemento indoor della Park&Suites Arena si disputerà il torneo Atp 250 di Montpellier (542.695 euro) che vedrà al via 28 giocatori con le prime quattro teste di serie Monfils, Goffin, Shapovalov e Goffin che partiranno direttamente dal secondo turno (ottavi di finale) grazie al bye che hanno a disposizione.

Atp Montpellier, presentazione del tabellone

Dopo la fine degli Australian Open, un cast di tutto rispetto quello del torneo francese che avrebbe dovuto ospitare anche Fognini ma il tennista ligure la scorsa settimana ha deciso di rinunciare dopo le fatiche di Melbourne, stessa decisione presa anche da Rublev, Pouille e Albot.

Alla fine di questi forfait ne ha beneficiato l’azzurro Sinner che è riuscito ad entrare nel tabellone principale senza beneficiare della wild card e oggi farà il suo esordio al primo turno contro lo svedese M.Ymer, mentre nell’eventuale secondo incontrerebbe il vincente del match tra Krajinovic e un qualificato.

Nella parte alta il francese Monfils prima testa di serie aspetterà chi avrà la meglio tra Mannarino-Popyrin, match interessante, mentre la numero quattro Dimitrov (presente grazie ad una wild card) uno tra Barrere-Sousa.

Nella parte bassa il belga Goffin (numero due) avrà un esordio contro il vincente di Bublik-Laaksonen, Shapolavov (numero tre) potrebbe disputare il derby canadese contro Pospisil se quest’ultimo riuscirà a battere Bedene. Molto interessante il derby transalpino tra Simon-Gasquet e il match tra Humbert-Feliciano Lopez dove i due vincenti si incontreranno al turno successivo.

La scorsa stagione l’Open Sud de France fu vinto dal francese Tsonga che in finale sconfisse il connazionale Herbert per 6-4, 6-2.

Atp Montpellier, tabellone completo

(1) Monfils vs bye

Mannarino vs Popyrin

Q vs Novak

Gombos vs (6) Carreno Busta

(4/WC) Dimitrov vs bye

Sousa vs Barrere

Sinner vs M.Ymer

Q vs (7) Krajinovic

(8) Humbert vs Lopez

Simon vs Gasquet

Bedene vs (PR) Pospisil

(3) Shapovalov vs bye

(5/WC) Auger-Aliassime vs Q

Q vs Herbert

Bublik vs Laaksonen

(2) Goffin vs bye