Tabellone Atp Rotterdam: Medvedev e Tsitsipas i primi due del seeding, al via Fognini e Sinner

Da oggi fino a domenica 16 febbraio sul cemento indoor di Rotterdam (Olanda) si disputerà il torneo Atp 500 (montepremi 2.013.855 euro) che vedrà ai nastri di partenza 32 giocatori con otto teste di serie, tra le quali ci sarà l’azzurro Fognini (numero cinque del seeding), al via anche l’altro italiano Sinner presente grazie ad una wild card.

Atp Rotterdam, presentazione del tabellone

Nella parte alta del tabellone c’è Fognini che esordirà contro un avversario scomodo, ovvero il russo Khachanov che nel luglio scorso era riuscito ad arrivare all’ottava posizione del ranking mondiale dove attualmente è 17°; in questo porzione di seeding troviamo Medvedev (numero 1) e Monfils (numero 3) che giocheranno il primo turno rispettivamente contro Pospisil e Sousa, mentre molto interessante il match che vedrà sfidarsi Basilashvili-Rublev.

Nella parte bassa invece sono posizionati la testa di serie numero due, ossia il greco Tsitsipas che sarà opposto ad Hurkacz, e Goffin (numero quattro) che comincerà il suo percorso olandese incontrando il tennista di casa Haase. Per il nostro Sinner primo turno contro Albot, mentre sarà tutto da seguire l’incontro tra Shapovalov-Dimitrov, ma anche i match tra Paire-Bedene e Mannarino-Carreno Busta non sono da sottovalutare.

Nella scorsa stagione il transalpino Monfils si aggiudicò il torneo sconfiggendo in finale Wawrinka (assente quest’anno) per 6-3, 1-6, 6-2.

Atp Rotterdam, tabellone completo

(1) Medvedev vs (SE) Pospisil

Krajinovic vs (WC) Griekspoor

Bublik vs Q

Basilashvili vs (7) Rublev

(3) Monfils vs Sousa

Simon vs Q

Evans vs Q

Khachanov vs (5) Fognini

(6) Bautista Agut vs Q

Mannarino vs Carreno Busta

(WC) Sinner vs Albot

(WC) Haase vs (4) Goffin

(8) Shapovalov vs Dimitrov

Auger-Aliassime vs Struff

Bedene vs Paire

Hurkacz vs (2) Tsitsipas

Ricordiamo che il torneo Atp di Rotterdam sarà visibile sul canale in chiaro Supertennis (canale 224 del decoder Sky, 64 del digitale terrestre) che trasmetterà tutto il torneo dal primo all’ultimo giorno; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire il torneo olandese in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.