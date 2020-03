Coppa Davis 2020: streaming e diretta tv, dove vedere Italia-Corea del Sud, 6-7 marzo

LA SFIDA TRA ITALIA E COREA DEL SUD VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE ALLE FINALI DI COPPA DAVIS DI MADRID

La nazionale italiana guidata da Corrado Barazzutti composta da Fabio Fognini, Gianluca Mager, Simone Bolelli, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia dovrà affrontare la Corea del Sud, priva di Kwon e Chung, a Cagliari nei giorni 6 e 7 marzo, in un contesto complicato viste le limitazioni a causa del COVID-19: si giocherà a porte chiuse e per motivi igenici i raccattapalle non dovranno portare gli asciugamani ai giocatori ma saranno i tennisti stessi a prenderli personalmente a fondo campo.

I favori di pronostico sono tutti per la nazionale italiana, anche se priva di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che scenderà in campo con Fabio Fognini e Gianluca Mager come singolaristi, e con Mager preferito a Lorenzo Sonego, che non è al meglio. Si parte venerdì 6 marzo alle ore 12:00, dove a scendere in campo ad aprire la sfida tra Italia e Corea saranno Fabio Fognini e Duck-Hee Lee (numero 235 al mondo). Al primo match singolare seguirà quello che vedrà protagonista Gianluca Mager, esordio assoluto in azzurro, opposto a Ji Sung Nam (numero 238 al mondo) e per il momento non giocherà Lorenzo Sonego che è alle prese con un problema al polso destro. Per ora i giocatori designati che scenderanno in campo nella giornata di sabato 7 marzo sono: Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia contro Ji Sung Nam e Min-Kyu Song, nel doppio (molto probabilmente per l’Italia scenderanno in campo Fognini e Bolelli); Fognini contro Ji Sung Nam e Mager contro Duck-Hee Lee.

Tutti i match tra Italia e Corea del Sud saranno visibili in diretta streaming e diretta tv su SuperTennis ( canale 64).