Miami Open 2020, cancellato a causa del coronavirus

Dopo Indian Wells, l’emergenza coronavirus colpisce anche il Miami Open, che è stato cancellato. Salta dunque anche il secondo Masters 1000 della stagione, che sarebbe dovuto cominciare il prossimo 25 marzo e finire il 5 aprile. Nonostante i tentativi degli organizzatori, nelle ultime ore la situazione è peggiorata anche in Florida, in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza. Il tennis perde dunque in un solo colpo i primi due Masters 1000 dell’anno. Lo scorso anno a trionfare al Miami Open fu Roger Federer, che batté in finale John Isner con il punteggio di 2 a 0 (6-1; 6-4).

Albo d’oro Miami Open Uomini, anni 2019-2000

2019 – Roger Federer (Svizzera)

2018 – John Isner (Stati Uniti)

2017 – Roger Federer (Svizzera)

2016 – Novak Djokovic (Serbia)

2015 – Novak Djokovic (Serbia)

2014 – Novak Djokovic (Serbia)

2013 – Andy Murray (Gran Bretagna)

2012 – Novak Djokovic (Serbia)

2011 – Novak Djokovic (Serbia)

2010 – Andy Roddick (Stati Uniti)

2009 – Andy Murray (Gran Bretagna)

2008 – Nikolay Davidenko (Russia)

2007 – Novak Djokovic (Serbia)

2006 – Roger Federer (Svizzera)

2005 – Roger Federer (Svizzera)

2004 – Andy Roddick (Stati Uniti)

2003 – Andre Agassi (Stati Uniti)

2002 – Andre Agassi (Stati Uniti)

2001 – Andre Agassi (Stati Uniti)

2000 – Pete Sampras (Stati Uniti)

Albo d’oro Miami Open Femminile, anni 2019-2000

2019 – Ashleigh Barty (Australia)

2018 – Sloane Stephens (Stati Uniti)

2017 – Johanna Konta (Gran Bretagna)

2016 – Victoria Azarenka (Bielorussia)

2015 – Serena Williams (Stati Uniti)

2014 – Serena Williams (Stati Uniti)

2013 – Serena Williams (Stati Uniti)

2012 – Agniszka Radwanska (Polonia)

2011 – Victoria Azarenka (Bielorussia)

2010 – Kim Clijsters (Belgio)

2009 – Victoria Azarenka (Bielorussia)

2008 – Serena Williams (Stati Uniti)

2007 – Serena Williams (Stati Uniti)

2006 – Svetlana Kuznetsova (Russia)

2005 – Kim Clijsters (Belgio)

2004 – Serena Williams (Stati Uniti)

2003 – Serena Williams (Stati Uniti)

2002 – Serena Williams (Stati Uniti)

2001 – Venus Williams (Stati Uniti)

2000 – Martina Hingis (Svizzera)