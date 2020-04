Fabio Fognini attacca il calcio durante un’intervista. Ecco le sue parole

La Serie A e il calcio stanno per ripartire. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora mercoledì incontrerà i vertici della Figc e i presidenti delle varie Leghe per mettere a punto un protocollo medico-sanitario per l’eventuale riavvio degli allenamenti. Questa notizia ha lasciato sconcertato il tennista Fabio Fognini, che in un intervista al Corriere della Sera ha espresso tutta la sua indignazione. Ecco di seguito alcune domande fatte al tennista ligure e le sue risposte.

Ha capito quando si potrà riprendere a giocare?

“Mah, in questo momento faccio fatica a immaginare la ripresa. Sono sincero: mi dispiace perché sono tornei grandi e danno tanti punti, ma non so se in Asia tornerò più. Già all’Olimpiade di Tokyo quest’anno non sarei andato. La mia paura più grande non è prendere il virus, ma trasmetterlo. Non sono più solo. Sono papà e marito”.

Ha parlato con i colleghi? Che idea vi siete fatti sul futuro del tennis?

“Ho sentito Djokovic, Dimitrov, Lopez e Federer, che è in Svizzera bello tranquillo. Io ho una mia idea: nel 2020 non si gioca più. Come fa un direttore di torneo a prendersi la responsabilità della salute di giocatori, staff, media, spettatori? Ne parlavo ieri in chat con Perin, Criscito e Viviano, i miei amici calciatori.Va bene il discorso economico, ma io finché non sono sicuro al 110% non mi muovo. Perderò punti e soldi? Pazienza”.

Il calcio però vuole ricominciare a tutti i costi.

“Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone… Scherzano con la salute delle persone, inseguono solo il business. Che senso ha riaprire senza spettatori? Che senso ha San Siro vuoto? Non esiste, dai”.

Aveva mai trascorso tanto tempo a casa?

“Così, in famiglia, mai. I primi giorni sono stati duri: io e Flavia eravamo tesi, preoccupati. Poi sono entrato nel meccanismo: lei allatta la bimba, io gioco con Federico e ogni tanto passo l’aspirapolvere. E ci siamo sciolti”.

Flavia scherza: dice che dalla pandemia uscirete divorziati o con il terzo figlio.

“Noooo, è troppo presto! Io un altro figlio, confesso, lo vorrei. Ma sto cercando di convincere Flavia a tornare nel 2021, come Kim Clijsters. Ho parlato con la Schiavone e Barazzutti, loro la allenano e io le faccio da manager: ho già pronto il programma dei tornei”.

Non ci crediamo nemmeno se lo vediamo, Fabio. Piuttosto questo stop forzato, a quasi 33 anni, le ispira qualche pensiero di ritiro?

“No. Vorrei smettere quando sono ancora competitivo, alle mie condizioni. Non mi vedo numero 80-90 del mondo a remare nei challenger per risalire la classifica. Sono numero 11 del ranking, è vero che ho qualche acciacco però vorrei ancora togliermi qualche sfizio: un altro Master 1000, magari Roma, se poi è uno Slam meglio”.

A proposito del Master 1000 di Roma: come vede gli Internazionali Indoor a Milano o Torino, oppure sulla terra a Cagliari come ipotizza, nell’emergenza, il presidente della Fit Binaghi?

“Capisco il presidente e le priorità della federazione, ma da tennista italiano per me gli Internazionali sono solo al Foro Italico. Poi, pur di farli, va bene tutto: Milano, Torino, Cagliari, Timbuctù. Ma gli devi cambiare nome”.

Dopo la pandemia, dopo il ritiro, ha pensato a cosa le piacerebbe fare da grande?

“Se ne discuteva in questi giorni con Flavia: questo periodo ti costringere a riflettere. Ad allenare non ci penso proprio. Una scuola non mi interessa. Mi vedo più titolare di una società di scouting, come Francesco Totti nel calcio. L’occhio per il talento tennistico ce l’ho. E’ un’idea che mi intriga”.

Dov’è la coppa di Montecarlo?

“A casa di mio padre. Ha tutto lui. Quando con Flavia avremo la casa definitiva, e stiamo pensando a Milano, ci faremo una grande stanza con tutti i trofei, miei e suoi”.

Intanto resta campione in carica fino al 2021.

“Imbattuto a Montecarlo per due anni! Potevo riuscirci solo io”.

Perché appena può tira una frecciatina a Jannik Sinner?

“Non sono frecciatine, dico quello che penso: se ne parla tanto, ma ha vinto tre partite in croce. Tipico dell’Italia. Sarà Top 10 ma lasciatelo giocare. Poi ne parlerete”.