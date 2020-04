Tennis, Jasmine Paolini: “Obiettivo entrare nelle prime 50”

Tennis, le parole di Jasmine Paolini: “Obiettivo top 50 per il 2021”

Jasmine Paolini, stella del tennis italiano, attualmente numero 95 del ranking WTA, ha rilasciato un’intervista al portale UBITennis, parlando fi svariati argomenti, tra cui quelli che sono i suoi obiettivi futuri e il modo in cui sta trascorrendo questo periodo lontano dal campo.

La stagione della tennista si é bloccata in modo brusco lo scorso 8 marzo quando, alla vigilia del Masters di Indian Wells, la ITF decretó l’annullamento del torneo a causa dell’emergenza coronavirus. Da allora il circuito é stato sospeso e diversi tornei importanti, tra cui lo slam di Wimbledon, non si disputeranno.

“Se ci aspettavamo che cancellassero Indian Wells? – ha dichiarato la Paolini – Sinceramente no, temevo più per Miami, che si sarebbe dovuto disputare piú avanti, ma mai avrei pensato che avrebbero annullato Indian Wells”.

La tennista ha poi ripercorso parte di quella settimana complicata, tra cancellazioni di voli e il rientro definitivo in Italia:

“Pochi giorni dopo avrei dovuto giocare a Guadalajara, in Messico, per cui non ho lasciato subito l’America, ma mi sono trasferita a Los Angeles, dove poi ci é giunta la notizia che anche quel torneo era stato annullato”.

Da quel momento, il ritorno in Italia costretta ad allenarsi, come tutti gli atleti, in isolamento:

“Sto cercando di tenermi in forma in previsione di una possibile ripresa della stagione. Il mio programma di allenamento é lo stesso e procede a giorni alterni. Un giorno faccio palestra in casa e poi vado a correre, nei raggio di 200 metri ovviamente. Un altro giorno faccio scatti e andature. La racchetta non l’ho piú toccata, ma é importante farsi trovare pronte fisicamente“.

Infine, uno sguardo al futuro. La Paolini, sul finire dello scorso anno, é entrata nella top 100 del ranking femminile. É successo esattamente lo scorso 9 novembre (balzata al numero 96 della classifica), dopo aver raggiunto la semifinale del torneo di Shenzen poi persa contro la cinese Peng. Una Paolini che é diventata anche la tennista numero uno in Italia, sopravanzando Camila Giorgi:

“Non mi interessava tanto essere la numero uno in Italia. L’obiettivo era raggiungere la top 100, ci sono riuscita e sono felice per questo. I miei prossimi obiettivi? Tornare a giocare in questo 2020 e, per il 2021, provare ad entrare nelle prime 50“.