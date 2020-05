La mamma del serbo Novak Djokovic attuale numero uno del ranking Atp ha rilasciato un’intervista nel format “Majke Sampioni”, traducibile come “Madri dei Campioni” dove ha parlato di suo figlio e della famiglia, dei primi anni di sacrifici che lei e il marito hanno dovuto affrontare, ma anche di Roger Federer definendolo un pò arrogante. Di seguito le sue parole.

Mamma Djokovic, l’intervista

RELIGIONE: “Novak si sente scelto da dio, è credente e indossa sempre una croce proveniente da un monastero greco. Prega sempre alla mattina e alla sera“.

FINALE WIMBLEDON 2019: “Ho visto tanti match di Nole, ma quella finale è stata la peggiore da seguire. Tutto il Centre Court tifava per Roger, con l’eccezione di qualche persona. So che non è bello dire che la cosa mi ha dato fastidio, ma è così, anche perché trovo Federer un po’ arrogante. Al momento dei due match point ho tenuto stretta tra le mani la croce che arriva dal fiume Don che indosso sempre e che già più volte mi aveva salvato in momenti difficili“.

FAMIGLIA: “Mi manca il tempo con lui, oggi Novak appartiene più al mondo che alla sua famiglia. Vorrei averlo più vicino; lavoravamo, ma i soldi erano appena sufficienti per pagare l’affitto. Mio marito accompagnava Novak ai tornei e io stavo a casa con gli altri figli senza sapere dove prendere i soldi per comprare il pane, ero disperata. Ci facemmo anche prestare soldi da gente poco raccomandabile ai quali avremmo dovuto pagare gli interessi“.