Tennis, Kyrgios fa un invito inaspettato a Nadal: lo spagnolo accetterà?

In questo periodo di stop per tutto il tennis professionistico per l’emergenza Coronavirus, nelle ultime ore è giunto inaspettato l’invito dell’australiano Nick Kyrgios al suo rivale, ovvero lo spagnolo Rafa Nadal. Un invito che ha fatto scalpore visto che tra i due non corre buon sangue come hanno dimostrato spesso nei loro match nel circuito, ma anche fuori dal campo con parecchie punzecchiate giunte sia dall’uno che dall’altro. Ricordiamo che l’ultimo scontro diretto si è giocato nel gennaio scorso agli Australian Open con la vittoria del maiorchino in quattro set, in un incontro che stranamente non ha visto grandi polemiche.

Nadal, ecco l’invito: accetterà?

Tutto è iniziato con la proposta del canale britannico BBC Sport che sulla sua pagina Instagram ha taggato i due tennisti, mettendo vicino la faccia di entrambi, come ad emulare una vera videochiamata con un messaggio: “Ci piacerebbe che questo avvenga sul serio“, abbinando anche i due grandi calciatori Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Dopo poco tempo Kyrgios ha risposto simpaticamente taggando il suo rivale: “Rafa facciamo una diretta Instagram insieme“, ovviamente con meraviglia della maggior parte degli addetti ai lavori e dei tifosi che mai potevano pensare ad un invito del genere; ora la pallina passa in mano a Nadal, e sarà curioso se accetterà questa proposta.

Kyrgios beffa Nadal a Wimbledon