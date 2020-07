Dov’è finito Nico Rosberg? L’ormai ex pilota di F1 ritiratosi all’età di 31 anni

Da bambino i tuoi sogni non hanno un limite. Quando, infatti, a Nico Rosberg, figlio del campione del mondo Keke, fu chiesto quale fosse il suo sogno, rispose come avrebbero fatto molti altri bambini come lui, amanti del motorsport: “voglio vincere un campionato di Formula1“.

Dal 2010 alla Mercedes, affiancato dal 7 volte campione del mondo Michael Schumacher; quest’ultimo sarà sostituito nel 2013 dall’inglese Lewis Hamilton: la loro lotta durerà per anni, ma vedrà vincitore sempre il secondo, fino al 2016, quando Nico Rosberg riuscirà a conquistare il suo unico campionato del mondo, coronando di fatti il suo sogno.

In quello che dunque sembrava il momento più caldo della sua carriera, a sorpresa, il tedesco annuncia il suo ritiro dalle corse, spianando la strada ad Hamilton, che ha sempre dominato i successivi campionati.

Da allora, Rosberg ha dovuto cambiare tutto, e venendo dalla privilegiata posizione in cui era, si è accorto delle difficoltà di costruirsi da capo una nuova vita. Nonostante ciò, Nico si sente molto più libero mentalmente da quando ha lasciato le corse, avendo definito il pilota come un “criceto“, perché costretto a fare un complicatissimo lavoro costante e ripetitivo.

Oggi Rosberg si muove in diversi ambiti: nel particolare è azionista, avendo investito del denaro su più fronti, ma senza buttarsi alla cieca, dunque prendendo pochi rischi, come egli stesso ha spiegato. Ha inoltre un canale Youtube, dove parla di corse e di auto, molto seguito dagli appassionati, essendo (lo stesso Rosberg) di casa, quando si parla di motori. Fa molto parlare di lui, essendo presente in diverse situazioni, che si crea dal momento che ha molto più tempo libero per sé. Partecipa a molti spot televisivi, dà opinioni su tutto ciò che accade in pista e fuori; insomma, è molto connesso con la realtà.

Difficilmente lo rivedremo gareggiare, per via di come la sua nuova vita lo soddisfa enormemente, ma, come il suo stesso ritiro ci insegna, nella vita mai dire mai.