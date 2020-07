Fernando Alonso ritorna in Formula 1. Ecco i dettagli

Sembrava solo un’ipotesi di fanta mercato, smentita con forza in ogni occasione dai diretti interessati e invece sta per avverarsi: Fernando Alonso è a un passo dal ritorno in Formula 1. Secondo i media spagnoli è previsto nelle prossime ore (entro mercoledì) l’annuncio della firma su un contratto per il Mondiale 2021 con la Renault, la squadra con cui si è laureato campione del mondo per ben due volte (nel 2005 e nel 2006). Ecco di seguito qualche dettaglio.

Fernando Alonso in Renault – I dettagli

Fernando Alonso è pronto per tornare in Formula 1 nel 2021 all’età di quasi 40 anni. Secondo le voci del paddock, nelle prossime ore o al massimo mercoledì la scuderia Renault annuncerà ufficialmente, nero su bianco, il ritorno del due volte campione del mondo con la scuderia francese nel 2005 e 2006. Per Alonso si tratterebbe di un ritorno nel circus della F1, abbandonato nel 2018 (dopo quattro stagioni in McLaren) per dedicarsi ad altre esperienze motoristiche come la 500 miglia di Indianapolis, la Dakar e la 24 Ore di Le Mans. Il pilota spagnolo andrebbe a sostituire Daniel Ricciardo, che dalla prossima stagione si trasferirà in McLaren, affiancando così Estaban Ocon. L’obiettivo di Alonso era quello di rilanciarsi approfittando del cambio del regolamento tecnico, inizialmente previsto per il 2021 ma poi spostato al 2022 a causa della pandemia di Coronavirus. A cambiare i piani di Nando è stata l’introduzione del budget cup, il quale ha intravisto l’opportunità di lottare con i migliori anche con un team da centro classifica. Fernando Alonso, in carriera ha guidato, oltre alla Renault, anche Minardi, McLaren e Ferrari, conquistando 32 vittorie (di cui 17 in Renault) e 22 pole position.