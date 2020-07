Formula 1, dove vedere la gara del GP d’Austria. Canale tv e diretta streaming gratis

Tutto pronto per la prima gara del Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo le qualifiche sul tracciato di Spielberg, nel pomeriggio di domenica 5 luglio scenderanno in pista le venti power unit che si daranno battaglia per il primo Gran Premio della stagione. Qualifiche deludenti per la Ferrari (Leclerc settimo e Vettel undicesimo) mentre un super Lando Norris si piazza al quarto posto. Uno due della Mercedes con Valtteri Bottas che conquista la prima pole position della stagione e al terzo posto la Red Bull con Max Verstappen. Ecco di seguito dove vedere il primo Gran Premio del Mondiale 2020.

Formula 1 – Dove vedere il GP d’Austria in tv

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), con lo spegnimento dei semafori in programma alle ore 15:10. Inoltre Sky da la possibilità di vivere i Gran Premi attraverso immagini più efficienti utilizzando il 4K HDR su Sky Q satellite.

Formula 1 – Dove vedere il GP d’Austria in diretta streaming

Oltre ad essere visibile in diretta tv sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, la gara sul circuito di Spielberg sarà visibile in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili, pc e notebook attraverso Sky Go per tutti gli abbonati Sky oppure acquistando un pacchetto su Now Tv.