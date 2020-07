Formula 1, dove vedere le prove libere del GP d’Ungheria: canali tv e diretta streaming gratis

Il Mondiale di Formula 1 torna subito in pista per il terzo Gran Premio della stagione. Dopo le due tappe in Austria, questa volta si correrà sul circuito dell’Hungaroring di Budapest, con il Gran Premio d’Ungheria. Il weekend di gara partirà venerdì 17 luglio e finirà domenica 19 luglio con la gara. Venerdì, in mattinata, assisteremo alle Prove Libere 1 mentre nel pomeriggio alle Prove Libere 2; sabato, invece, assisteremo alla Prove Libere 3 e alle qualifiche, che saranno importantissime visto le difficoltà a sorpassare sul circuito dell’Hungarorin. Ecco di seguito gli orari:

VENERDI’ 17 LUGLIO: Prove Libere 1 (Ore 11:00) e Prove Libere 2 (Ore 15:00);

Prove Libere 1 (Ore 11:00) e Prove Libere 2 (Ore 15:00); SABATO 18 LUGLIO: Prove Libere 3 (Ore 12:00) e Qualifiche (Ore 15:00);

Prove Libere 3 (Ore 12:00) e Qualifiche (Ore 15:00); DOMENICA 19 LUGLIO: Gara (Ore 15:10).

Formula 1 – Dove vedere le Prove Libere in tv

Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere, in tv, le Prove Libere del Gran Premio d’Ungheria sui canali Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), a partire da venerdì mattina alle ore 11:00.

Formula 1 – Dove vedere le Prove Libere in diretta streaming gratis

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire le prove libere dalla tv, avranno la possibilità di utilizzare dai propri dispositivi mobili, come tablet e smartphone, o da pc e notebook, la piattaforma Sky Go (per i dispositivi mobili è possibile scaricare l’app).