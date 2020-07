Formula 1, dove vedere le qualifiche del GP d’Austria. Canale tv e diretta streaming gratis

Il campionato Mondiale 2020 di Formula 1 è finalmente iniziato. Nella giornata di ieri si sono disputate le prove libere 1 e 2 mentre oggi si fa sul serio con le prove libere 3 e le qualifiche. Sul tracciato del Red Bull Ring si daranno battaglia i vari Max Verstappen, Charles Leclerc, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas che proveranno ad attaccare il campione in carica Lewis Hamilton e togliere la pole position proprio all’uomo con più pole position conquistate nella storia della Formula 1.

Qualifiche Formula 1 – Dove vedere le qualifiche in diretta streaming e in tv

La sessione di qualifica inizia oggi, sabato 4 luglio, alle ore 15:00: si inizia con la Q1 e si proseguirà fino alle ore 16:00 con le Q2 e Q3. Lo scorso anno a conquistare la pole position fu il ferrarista Charles Leclerc (con il tempo di 1:03.003 e record della pista) con dietro Lewis Hamilton (poi penalizzato e partì quarto) e Max Verstappen. Come accadrà anche nei prossimi weekend, le qualifiche del GP d’Austria saranno visibili in diretta tv su Sky Sport F1 HD (Canale 207 del digitale terrestre) e in diretta streaming (da pc, notebook e dispositivi mobili) sull’app Sky Go. Inoltre le qualifiche saranno visibili anche in chiaro su TV8 alle ore 18:00 (in differita).