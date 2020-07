Formula 1, ecco le parole di Binotto sulla gara dei due piloti Ferrari

Finita la prima gara del Mondiale 2020, con la Ferrari che ha affrontato il Gran Premio d’Austria consapevole che sarebbe stata una gara difficile e, con Charles Leclerc che ha portato a casa un podio e Sebastian Vettel che chiude al decimo posto su dodici. In una gara con obiettivo una top 6, il pilota monegasco ha disputato una gara magnifica portato un podio inaspettato, approfittando di ogni opportunità che si è presentata davanti in pista mentre è andata male per il pilota tedesco, che si è girato al tornantino Remus provando ad attaccare Carlos Sainz (prima di metà gara). Ecco di seguito le parole di Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, che ha commentato la prestazione dei due piloti della Rossa.

Le parole di Mattia Binotto sul podio di Charles Leclerc

“Il secondo posto è stata una bellissima sorpresa. Credo che dopo la qualifica di ieri nessuno se lo aspettava. Charles ha fatto una gara fantastica, ha difeso quando c’era da difendere e attaccato quando poteva, ha fatto dei sorpassi fantastici. Sono contento del secondo posto, ma non ci scordiamo dei problemi di prestazione che abbiamo in questo momento, come la qualifica di ieri. Ce l’abbiamo ben chiaro, c’è molto da fare. Già guardando alla prossima gara il nostro obiettivo è migliorare ogni volta.”

Le parole di Mattia Binotto sulla brutta prestazione di Sebastian Vettel