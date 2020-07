Formula 1, le prove libere 2 sono della Ferrari con Sebastian Vettel

Sotto la pioggia di Budapest, il pilota tedesco della Ferrari centra, con le gomme intermedie, il miglior tempo delle prove libere 2 del Gran Premio d’Ungheria caratterizzate dal mal tempo.

La Ferrari di Vettel davanti alla Mercedes di Bottas

Il tempo segnato da Sebastian Vettel è di 1:40.464 precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas (+0.272) e la McLaren di Carlos Sainz (+1.320). L’altro pilota della Rossa, Charles Leclerc, chiude in decima posizione ad oltre 3 secondi dal compagno di squadra, mentre Lewis Hamilton non scende in pista e decide di risparmiare un set di gomme full-wet. Le difficoltà che la Red Bull aveva nel mattino si manifestano anche nel pomeriggio e la scuderia austriaca gira poco sia con il pilota olandese Max Verstappen, che chiude in settima posizione, che con il pilota thailandese Alexander Albon, che non segna un tempo. Completano la Top le due Racing Point di Stroll e Perez, quarto e quinto posto, l’Alpha Tauri di Gasly, al sesto posto, l’Haas di Grosjean, all’ottavo posto, e l’Alfa Romeo di Raikkonen, al nono posto. Ecco di seguito i tempi e la Top 10 delle Libere 2: